Podívejte se, jak fantasticky by vypadal nový Mac mini ve vesmírně šedé verzi

Když Apple nedávno představil světu redesignovaný Mac mini, některé jablíčkáře zklamal tím, že jej dodal jen ve stříbrné variantě. V minulosti přitom prodával Macy mini jak ve stříbrné, tak vesmírně šedé variantě, přičemž dle barvy se dalo rozlišit, jak výkonný daný Mac je. Když se proto začalo před pár měsíci proslýchat, že Apple chystá redesign tohoto stroje a že jej osadí čipy M4 i M4 Pro, přímo se nabízelo, že by mohl Mac mini dorazit opět ve dvou barvách. Tak se sice nestalo, někteří kutilové se však s rozhodnutím Applu nesmířili a nové Macy mini si do vesmírně šedé verze předělali. Na výsledek se můžete podívat níže.

Tmavý Mac mini je konkrétně dílem leakera @L0vetodream, který v minulosti vytvořil třeba i tmavý Mac Studio. A je škoda, že se Apple nevydal stejným směrem jako právě tento leaker. Tmavá varianta totiž vypadá opravdu krásně a určitě by leckoho potěšila. Nechme se tak překvapit, zda se Apple tmavou fanouškovskou variantou vydá do budoucna, protože špatně by to rozhodně nebylo.