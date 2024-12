Chytré osvětlení: Jak začít

Chytré osvětlení kdyi bývalo výsadou technologických nadšenců. Dříve bylo složité na instalaci, vyžadovalo plánování a mnoho různých zařízení. Dnes je to díky chytrým žárovkám minulostí – stačí zapojit žárovku, stáhnout aplikaci a můžete začít.

Kde začít?

Než začnete s instalací osvětlení, rozmístěte nábytek a zamyslete se nad funkcí jednotlivých zón – čtecí koutek, jídelní stůl, prostor na jógu nebo herní zóna. Jakmile máte jasnou představu, můžete se pustit do osvětlení přizpůsobeného vašim potřebám.

Používejte více zdrojů světla

Namísto jedné centrální stropní lampy, která často působí příliš intenzivně, zkuste použít více menších zdrojů světla. Rovnoměrné rozptýlení světla za pomoci chytrých žárovek vytvoří útulnou atmosféru, kterou si zamilujete. Nepoužívejte k osvětlení celé místnosti jedinou stropní lampu. Místo toho použijte více menších zdrojů světla, abyste světlo rovnoměrně rozdělili po celé místnosti. Pokud jste závislí na jednom stropním svítidle, bude světlo vycházející z této oblasti zpravidla příliš jasné.

Vytvořte pocit prostornosti

Osvětlením rohů místnosti, například pomocí stojací lampy nebo závěsného světla, dosáhnete efektu většího prostoru. Umístěním světel do rohů vytvoříte pocit větší prostornosti; nejlepšího efektu dosáhnete použitím stojací lampy nebo závěsného svítidla zavěšeného ze stropu. V obývacím pokoji nebo pracovně si můžete vyhrát také s barevnými LED pásky nebo panely, které umístíte k televizoru nebo monitoru počítače a vytvoříte tak jedinečnou, přizpůsobitelnou atmsoféru za pomoci barev, stmívání a rytmického střídání intenzity, teploty a barvy světla.

Začněte s několika žárovkami

Nespoléhejte se jen na jednu chytrou žárovku – světlo by mohlo v kombinaci s ostatními působit neharmonicky. Ideální start představují čtyři žárovky, které můžete synchronizovat a získat tak maximum z chytrého osvětlení. Výměna pouze jedné žárovky znamená, že osvětlení může kolidovat s ostatními světly a působit nepatřičně. Začněte s přibližně čtyřmi žárovkami a nechte je spolupracovat, abyste z chytrých žárovek vytěžili maximum.

Přidávejte barvy s citem

Barevné osvětlení může váš interiér povýšit na novou úroveň, ale méně je někdy více. Například sladěním barvy světla s barvou stěn prohloubíte jejich odstín. Při používání barev je klíčová jemnost. I když může být zábavné mít v obývacím pokoji duhovou diskotéku, barevné osvětlení je nejlepší použít ke zvýraznění určitých prvků daného prostoru. Pokud máte barevnou stěnu, můžete nastavit světla na stejnou barvu, aby se efekt prohloubil. Pokud máte v blízkosti lampy hodně rostlin, můžete zkusit jemný odstín zelené, abyste je zdůraznili.

Využívejte nepřímé osvětlení

Vyhněte se přímému pohledu do světelného zdroje. Umístěte žárovky do stínidla, nasměrujte je opačným směrem, nebo je schovejte do polic či za nábytek. Dbejte na to, abyste z místa, kde sedíte nebo stojíte, nezírali přímo do žárovky. Buď použijte stínítko, otočte žárovku směrem od sebe, nebo ji někam schovejte (například do police s knihami).

Buďte kreativní a experimentujte

Každá domácnost je jiná. Pokud se vám nedaří zařídit interiér přesně podle vašich představ, poptejte se po interiérovém designérovi nebo požádejte někoho známého s dobrým vkusem, aby vám pomohl. Chcete své WiFi žárovky posunout na další úroveň? Připojte aplikaci k chytrému asistentovi, jako je Siri, Google Assistant nebo Alexa.

S miliony barevných odstínů a nekonečnými možnostmi rozmístění je chytré osvětlení ideálním způsobem, jak personalizovat svůj domov. Začněte třeba jen s několika žárovkami – ať už hledáte útulnou atmosféru, funkční světlo pro práci, nebo chcete vytvořit stylový akcent, možnosti jsou nekonečné.

Chytrá světla a příslušenství za skvělé ceny zakoupíte například zde.