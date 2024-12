Na iPhony se vrací oblíbená hra Animal Crossing! Zdarma si ji však už nezahrajete

Nintendo přišlo s řešením pro fanoušky hry Animal Crossing: Pocket Camp, kteří byli zklamaní z nedávného ukončení její freemium verze. Novinka nese název Animal Crossing: Pocket Camp Complete a jde o placenou offline variantu, která umožňuje pokračovat ve hře i po odstavení původního online režimu.

Původní hra byla oficiálně uzavřena 29. listopadu 2024, přesně sedm let po svém debutu. Jelikož šlo o freemium titul, mnoho hráčů do ní investovalo nemalé částky za různé předměty a vylepšení. Aby Nintendo těmto hráčům nabídlo možnost pokračovat, rozhodlo se vytvořit verzi, která obsahuje základní funkce hry, ale postrádá online prvky.

A co tedy nová verze nabízí? V podstatě se jedná o základní zážitek z původního Pocket Campu, ale bez interakce s ostatními hráči. Zapomeňte na navštěvování kamarádů, výměny dárků nebo nové herní události. Dobrou zprávou ale je, že si můžete přenést svůj uložený postup – máte na to čas až do 2. června 2025. K tomu však budete potřebovat účet Nintendo.

Cena za tento návrat do světa Pocket Campu je 179 Kč. Koupit si jej můžete v App Store, přičemž nová verze funguje zcela offline a neobsahuje žádné mikrotransakce. Ačkoli nepřináší úplně stejný zážitek jako online verze, pro hráče, kteří chtějí pokračovat ve svém dobrodružství, jde o důstojné řešení. Nintendo tak dokazuje, že na své fanoušky nezapomíná, i když to znamená zcela změnit přístup ke hře, která byla původně zaměřená na online komunitu.

Animal Crossing: Pocket Camp Complete lze stáhnout zde