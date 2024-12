Vylepšete si uzamčenou obrazovku vašeho iPhonu těmito skvělými widgety

Chcete mít všechny důležité informace stále na očích? S aplikací Sticky Note Widget si snadno vytvoříte přehledné widgety přímo na domovské obrazovce vašeho iPhonu. Ať už potřebujete rychlý přístup k nákupnímu seznamu, připomínce schůzky nebo jen chcete mít nějakou inspiraci stále na očích, Sticky Note Widget vám to umožní. Vyberte si velikost widgetu, přizpůsobte si jeho vzhled a užijte si přehlednou a personalizovanou uzamčenou obrazovku iPhonu.

Bookly

Chcete si vytvořit vlastní virtuální knihovnu a mít přehled o všech knihách, které jste kdy četli? Aplikace Bookly vám umožní vytvořit si detailní přehled o každé knize. Přidávejte knihy, e-knihy i audioknihy, zapisujte si své poznámky a hodnocení. Bookly je jako váš osobní knihovník, který vám pomůže objevovat nové knihy a sledovat svůj čtenářský růst. Aplikace Bookly je přesně to, co potřebujete. S její pomocí budete mít přehled o všech knihách, které čtete, ať už jsou to tištěné knihy, e-knihy nebo audioknihy. Sledujte svůj čtenářský pokrok, zaznamenávejte si své dojmy a motivujte se k dalšímu čtení.

Aplikaci Bookly stáhnete zde.