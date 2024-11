YouTube přeskočilo. Videa, která doporučuje ke zhlédnutí, nedávají smysl

Přijdou vám videa, která vám YouTube v posledních hodinách doporučuje, jako naprosto nesmyslná, ať už z jakéhokoliv důvodu? Máme pro vás svým způsobem dobrou zprávu – nejste sami. Na diskuzních fórech v čele s Redditem si totiž čím dál tím více uživatelů stěžuje na to, že zhruba od včerejšího dne jim začalo YouTube doporučovat videa, která pro ně zkrátka nedávají smysl.

Někteří uživatelé mají nyní mezi doporučenými videi klipy, které již v minulosti zhlédli, jiné si zase stěžují na nulovou relevanci, kdy například výběr videí absolutně neodpovídá jejich hudebnímu vkusu či tomu, co na této platformě pravidelně sledují. Poměrně zajímavé je nicméně to, že ačkoliv se prakticky 100% jedná o chybu na straně serverů YouTube, jednak se netýká všech uživatelů a jednak i rozsah toho, jak moc se o postižených uživatelů projevuje, se různí. Zatímco někteří uživatelé totiž hlásí jen mírou formu odchylky od standardu, jiní tvrdí, že nim YouTube nenabízí prakticky nic relevantního. Určitým pozitivem je nicméně alespoň fakt, že vzhledem k tomu, že se jedná o chybu na straně YouTube, k její opravě může dojít co nevidět a nebude třeba ani aktualizace aplikace.