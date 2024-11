YouTube Gaming Recap 2024: podívejte se, jaké hry jste letos sledovali

Uživatelům YouTube se začal objevovat takzvaný YouTube Gaming Recap 2024 a pokud se nepletu, je to vůbec poprvé, co se rekapitulace her na platformě YouTube objevila. Prozatím se to týká jen uživatelů YouTube Prémium, kterým se YouTube Gaming Recap ukáže v hlavním feedu mezi ostatními videi. Poměrně vtipné je, že se to ukauzje všem uživatelům, bez ohledu na to, zda mají nebo nemají o sledování her zájem. Já se se svými 5,5% videii zaměřenými na hry jsem na tom ještě poměrně dobře, ale najdou se i uživatelé, kterým se Gaming Recap zobrazil a mají 0,1% ze všech videí co sledovali zaměřených na gaming.

Pokud vška patříte mezi nadšené hráče a máte YouTube Prémium, dozvíte se co za tituly jste sledovali nejvíc, jací autoři vás zaujali nebo kolik videí o hrách jste celkově viděli. Uvidíme, zda se letos dočkáme rekapitulace i dalších oblastí videí. Již nyní se však některým uživatelům a to zejména na Androidu začíná ukazovat YouTube Music Recap 2024.