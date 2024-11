Apple přišel o pokračování jeho nejúspěšnějšího filmu v historii Apple TV+ a může si za to sám!

Už dávno neplatí, že na Apple TV+ není dostatek kvalitního obsahu. Za poslední roky totiž Apple do své streamovací služby přidal nespočet skvělých filmů a seriálů, čímž její atraktivitu strmě navýšil. Bohužel, ne každé rozhodnutí Applu je správné, což se leckdy odrazí na tom, jaké tituly do platformy v budoucnu dorazí a jaké nikoliv. A u některých to zabolí přeci jen o něco víc.

Není tomu tak dávno, co do Apple TV+ dorazila skvělá akční komedie Wolfs s Bradem Pittem a Georgem Clooneym v hlavní roli. Tento snímek se stal prakticky okamžitě suverénně nejsledovanějším filmem v historii Apple TV+, který na platformu přilákal spousty nových uživatelů. Asi všem tak bylo jasné, že je pokračování pro Apple TV+ víceméně jisté. Tak se však nestane a pokračování dost možná vůbec nevznikne. Producentovi filmu Jonu Wattsovi, který stojí třeba i za řadou Spider-Man filmů, se totiž absolutně nelíbí chování Applu.

Watts v rozhovoru pro Deadline doslova řekl, že už Applu jakožto kreativnímu partnerovi nemůže důvěřovat a to hned z několika důvodů. Tím prvním je, že se Apple na poslední chvíli rozhodl nepustit film Wolfs do kin, přestože tak měli být předběžně domluvení, a s Wattsem tuto změnu rozhodnutí vůbec neprobírali. Dále jej naštvalo, že začal Apple propagovat pokračování tohoto filmu ještě předtím, než film vůbec dorazil do Apple TV+. A to i přesto, že Watts Apple výslovně žádal, aby o pokračování zatím neinformoval, jelikož je vše v rané fázi a prvnímu dílu by to mohlo do jisté míry ubrat na pozornosti. Právě kvůli chování Applu se tak nakonec Watts rozhodl, že pokračování Wolfs nenatočí a tento veleúspěšný snímek tak pokračovat nebude.