Dorazí AirTag 2 s nabíjecí baterií? Známe odpověď

Štve vás, že zatímco iPhony, iPady, Macy, ale třeba i klávesnice, myši a trackpady k Macům a další příslušenství lze opakovaně nabíjet, v případě AirTagu je třeba poté, co dojde k vybití jeho baterie, sáhnout k její klasické výměně? Pak by vás mohlo zajímat, jaké plány má Apple v tomto směru s AirTagy 2. generace, které se mají objevit již v příštím roce. U těch se totiž alespoň podle dosavadních informací očekává určité přepracování vnitřku zejména kvůli snaze Applu znemožnit vyjmutí reproduktorů a zabránit tak snažšímu sledování uživatelů. Jak však nyní prozradil reportér Mark Gurman z Bloombergu, žádné další zásadní změny uvnitř AirTagu neproběhnou – a to včetně změny stylu napájení.

AirTagy budou tedy dle Gurmanových zdrojů i nadále spoléhat na vyměnitelné knoflíkové baterie, které jim poskytnou energii zhruba na rok. Ve výsledku tedy bude i nadále možný přístup do jejich útrob po vycvaknutí jejich spodní strany, což může být právě vzhledem k plánům Applu na znemožnění vyjmutí reproduktoru docela překvapivé. Kdyby totiž byl AirTag nabíjecí, ve výsledku by jej mohl vytvořit ve stejném duchu jako třeba AirPody a nikdo by se do něj bez poškození nedostal. Ale kdo ví, třeba je v rukávu jiné řešení, které případné obavy ze sledování umlčí.