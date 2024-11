Coca-Cola kamion trasa 2024: Přijede letos ikonický vánoční kamion i do vašeho města?

Vánoce bez ikonické reklamy na Coca-Colu si snad už ani nelze představit. V televizi totiž tento spot v různých úpravách běží již mnoho let a znělka „Vánoce jsou tady, Vánoce jsou tady, Coca-Colu si vychutnej“ zní v hlavě i po pouhém přečtení těchto slov, že? O to víc potěší, že Coca-Cola své ikonické kamiony posílá po celém světě, aby lidem zpříjemnily předvánoční období. Česká republika pak není v tomto směru naštěstí pozadu, jelikož sem Coca-Cola vánoční kamion již řadu let též zajíždí.

A přestože v předešlých letech bylo jeho zastávek víc než letos, i tak stojí tento vánoční zázrak rozhodně za zhlédnutí a pokud to máte od místa zastávky kousek, není od věci na něj zajít či zajet mrknout. V letošním roce má Coca-Cola konkrétně v plánu následující zastávky jejího vánočního kamionu:

6. – 7. 12. – Praha, PVA Letňany

12. – Praha, PVA Letňany 10. 12 . – Brno, parkoviště Hodonínská

. – Brno, parkoviště Hodonínská 12. 12. – Ostrava, Výstaviště Černá louka

Zatímco v Praze bude celá akce probíhat od 10:00 do 20:00, v Brně a Ostravě vše poběží od 13:00 do 20:00 s tím, že samotný kamion dorazí na místo kolem 16:30, kdy už se stmívá a tedy naplno vynikne jeho unikátní vánoční osvětlení. Pokud tedy máte rádi světýlka, pořádná americká auta, Coca-Colu a Vánoce, určitě se jedná o fajn tip na krátký výlet.

Více informací o Coca-Cola vánočním kamionu naleznete zde