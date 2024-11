Jak jsem se jednoduchým trikem naučil alespoň trochu používat tlačítko Ovládání fotoaparátu z iPhonů 16

Je tomu sice jíž více než dva měsíce, co jsem dostal poprvé do rukou iPhone 16 Pro se zbrusu novým tlačítkem Ovládání fotoaparátu, stále však tomuto prvku nemůžu přijít tak úplně na chuť. Ač jsem se mu snažil dát již mnoho šancí při focení v nejrůznějších situacích, vzhledem k jeho nešťastné poloze jej zkrátka stále nejsem schopen „přijmout“ coby spoušť pro foťák iPhonu namísto té digitální, která svítí na displeji. V poslední době jsem si nicméně k tomuto tlačítku přeci jen začal pomaloučku prokousávat cestu a věřím, že i vám se to díky mému malému tipu podaří.

Když Apple oznámil v červnu iOS 18 s možnosti přenastavit si ikony na Lock Screenu pro rychlé spouštění nejrůznějších akcí, byl jsem moc rád. To proto, že svítilnu, která byla do té doby defaultně nastavena na levém spodním rohu telefonu, jsem měl od loňska nastavenou i na akčním tlačítku a tedy mi bylo digitální tlačítko na displeji naprosto k ničemu. Na levé spodní tlačítko jsem si tedy hned po vydání iOS 18 nastavil spuštění aplikace Domácnost, protože tu zapínám denně nesčetněkrát a je fajn mít ji po ruce. V pravém spodním rohu jsem pak měl až donedávna fotoaparát, který jsem se za poslední roky naučil spouštět při zamknutém telefonu právě přes tento prvek. Samozřejmě, že vím, že se fotoaparát dá spustit i swajpnutím zprava doleva, ale mě tak nějak víc vždy sedělo spuštění přes tlačítko na displeji.

Právě nasazení dedikovaného fyzického tlačítka pro ovládání fotoaparátu mě ale přimělo k malému experimentování. Akci na tlačítku v pravém spodním rohu Lock Screenu jsem si tedy přenastavil na kalkulačku, protože tu spouštím taktéž docela často, a foťák jsem začal spouštět stiskem právě přes boční tlačítko. Zprvu jsem si sice nemohl úplně zvyknout a měl jsem tendenci díky svalové paměti spouštět jej přes prvek na displeji, postupem času jsem si však na tuto možnost zvyknul a musím říci, že není vůbec špatná. I teď, když je venku zima a člověk má rukavice, je totiž nahmatání bočního tlačítka (minimálně při použití nějakého fajn krytu) bezproblémové a foťák se díky tomu spouští opravdu snadno a rychle.

Určitě neříkám, že vás tento drobný tip naučí tlačítko Ovládání fotoaparátu používat nějak komplexněji a rázem tedy přes něj začnete fotit namísto focení přes prvky na displeji. Je ale určitě dobrý nápad mu dát šanci když už ne při klasickém focení, tak alespoň pro rychlé spouštění foťáku, abyste jej alespoň nějak využili. Protože je jasné, že tento prvek z iPhonů hned tak nezmizí a proto dává smysl si k němu najít alespoň nějakou cestu a tím si ovládání iPhonu opět trošičku usnadnit. Pokud se totiž naučíte to, co já (a zároveň neotevíráte stejně jako já foťák swajpnutím do strany), uvolníte si minimálně jeden prvek na displeji pro spouštění něčeho jiného a tím si tak celkové používání telefonu zpříjemníte a usnadníte.

