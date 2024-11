Sugar Denny, Shopaholic Adel a spol se musí nově registrovat u vysílací rady

Youtubeři a influenceři mají novou povinnost. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je totiž nyní vyzvala k tomu, aby se zaregistrovali do úřední evidence kvůli nové evropské audiovizuální směrnici pro ochranu dětských uživatelů před rizikovým obsahem na internetu. Tato směrnice stanovuje konkrétně pravidla pro šíření obchodních sdělení kvůli ochraně spotřebitelů a ve výsledku by jí tak měli influenceři, youtubeři a další internetoví tvůrci dodržovat. Je nicméně otázkou, jak by bylo případné porušení prošetřováno, potažmo zda vůbec. Důležité je rovněž dodat, že registrace je povinná jen pro ty tvůrce, kteří svou tvorbu provozují jako hospodářskou činnost, tedy za účelem výdělku.

Úplné znění tiskové zprávy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání si můžete přečíst níže:

Povinnost evidence tvůrců audiovizuálního mediálního obsahu Audiovizuální mediální sektor v Evropské unii se řídí Směrnicí o audiovizuálních mediálních službách, která upravuje povinnosti provozovatelů televizního vysílání, poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a poskytovatelů služeb platforem pro sdílení videonahrávek. Cílem tohoto právního předpisu je nastavit minimální regulační rámec pro všechny typy audiovizuálních mediálních služeb, které v rámci Evropské unie soutěží o publikum z široké veřejnosti. Směrnice zejména nastavuje standardy ochrany dětských uživatelů před rizikovými obsahy, stanovuje pravidla závazná pro šíření obchodních sdělení, aby byla hájena práva spotřebitelů, a zakotvuje povinnosti směřující k ochraně práv jednotlivců i skupin osob.

Uvedená směrnice, která byla do českého právního řádu transponována prostřednictvím zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v aktuálním znění, se vztahuje rovněž na fyzické osoby, které vytvářejí audiovizuální mediální obsah (např. vloggeři, influenceři) a nabízejí jej na platformách typu Instagram, Facebook, TikTok apod., pokud jimi poskytovaná služba naplňuje definiční kritéria audiovizuální mediální služby na vyžádání (dále AVMSnV).

Audiovizuální obsah tvůrců prezentujících se na sociálních sítích se stává AVMSnV, jestliže je tato služba provozována jako hospodářská činnost, tedy, když tvůrce svou činností sleduje generování zisku; dále, když hlavním účelem služby je informovat, bavit nebo vzdělávat širokou veřejnost, resp. oslovovat širokou veřejnost prostřednictvím audiovizuálních obsahů, které jsou pod redakční

kontrolou tvůrce; a rovněž, když tvůrce jako podnikatelský subjekt sídlí v České republice.

Pokud tvůrce audiovizuálního mediálního obsahu uvedená kritéria splňuje, pak je jeho povinností oznámit poskytovaní služby dozorovému orgánu, kterým je v ČR Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále RRTV). K evidenci AVMSnV se neváže žádný správní poplatek, resp. je zdarma. Požádat o evidenci je nutno prostřednictvím formuláře, který je dostupný zde: AVMSNV.pdf.

Zaevidovaný poskytovatel AVMSnV obdrží od RRTV osvědčení o provedení zápisu do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, jehož součástí je informace o povinnostech poskytovatelů AVMSnV. Pokud má tvůrce audiovizuálního mediálního obsahu pochybnost, zda jeho služba není AVMSnV s povinností evidence, může se kdykoli obrátit na Úřad RRTV s žádostí o konzultaci.