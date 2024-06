Vyzkoušejte si, zda jste chytřejší než sourozenci Bendigovi v AZ kvízu

Česká internetová scéna se v posledních dnech baví vědomostním soubojem bratrů Bendigových ve vědomostní soutěži AZ kvíz, respektive pak v její upravené umělecké verzi ČT art kvíz. V té totiž ani jeden z bratrů Bendigových úplně nezaválel, zato však bavili svými odpovědmi „bokem“. Říkáte si, že byste si je oba ve vědomostních kvízech „namazali na chleba“? Proč to nezkusit? V App Storu pro iPhone totiž naleznete spoustu zajímavých kvízových aplikací, které vaše vědomosti prověří.

V App Store naleznete skutečně spoustu kvízových aplikací, které vás dokáží zabavit na jednotky minut, ale klidně i dlouhé hodiny. Z našich zkušeností pak můžeme doporučit následujících 5 aplikací, které se nám zdají jako jedny z nejkvalitnějších – tedy minimálně z hlediska pokládaných otázek. Vaše znalosti tedy skutečně prověří:

Český kvíz – Kvízová aplikace, ve které si můžete „naklikat“, z jakých kategorií chcete otázky s tím, že následně budete odpovědi vybírat vždy ze čtyř možností.

Kdo chce být milionářem? – Obdoba dost možná nejznámější televizní kvízové soutěže u nás. Taktéž budete mít na výběr ze čtyř odpovědí s tím, že nechybí klasiky typu nápovědy od přítele na telefonu, 50/50 či hlasování publika

Všeobecné znalosti kvíz – Tato aplikace má sice poměrně krkolomný název, otázky v ní však dokáží vaší hlavu zaměstnat opravdu ve velkém stylu. Vybírat budete ze čtyř možných odpovědí s tím, že taktéž jsou zde k dispozici nápovědy. Tak co, jak daleko dojdete?

Quiz Planet – Další z velmi zajímavých kousků, který vám umožní vybrat si okruhy, ze kterých chcete otázky dostávat. Zároveň zde uvidíte žebříčky hráčů z celého světa i České republiky, což by vás mělo motivovat k tomu, abyste je překonávali. Právě díky této motivaci pak budete čím dál tím vzdělanější.

Dobyvatel – Dost možná jedna z nejznámějších kvízových online her posledních let. Zápolit v ní budete o území České republiky s jedním či dvěma hráči, přičemž otázky, které vám budou pokládány, nejsou vůbec lehké. O to sladší ale bude vítězství ve formě obsazení celé České republiky.