iOS 18 rozbil oblíbenou funkci Zkratek, Apple se stále nemá k opravě

Veřejná verze iOS 18 je sice k dispozici již déle než dva měsíce, to však bohužel neznamená, že se z ní již Applu podařily odstranit veškeré mouchy. Jedna nepřímenost například stále přetrvává v aplikaci Zkratky a přestože je docela specifická, pravdou je, že tuto funkci přeci jen uživatelé ve velkém využívali.

Mockupy využívá i Apple iOS 18 21 iOS 18 39 iOS 18 38 iOS 18 37 iOS 18 36 iOS 18 35 iOS 18 34 iOS 18 33 iOS 18 32 iOS 18 23 iOS 18 24 iOS 18 25 iOS 18 26 iOS 18 27 iOS 18 29 iOS 18 30 iOS 18 31 iOS 18 20 iOS 18 19 iOS 18 18 iOS 18 17 iOS 18 16 iOS 18 15 iOS 18 7 iOS 18 8 iOS 18 9 iOS 18 10 iOS 18 11 iOS 18 12 iOS 18 13 iOS 18 14 iOS 18 6 iOS 18 5 iOS 18 4 iOS 18 3 iOS 18 2 iOS 18 1 Vstoupit do galerie

Řeč je konkrétně o systémovém „rozbití“ zkratek umožňujících screenshoty obrazovky iPhonu umístit automaticky do rámečků z iPhonů. Jinými slovy, existují zkratky, které po vytvoření screenshotu mohly automaticky tento screenshot umístit do dalšího obrázku, kterým byl rámeček iPhonu, čímž vznikl jednoduše takzvaný mockup, se kterým se můžete setkat všemožně na internetu, na našem webu nevyjímaje. Právě to ale po přechodu na iOS 18 již kvůli chybě nejde.

Jelikož za jednou z těchto zkratek stál i redaktor Federico Vitacci z MacStories, se kterými Apple dlouhodobě spolupracuje ohledně zápůjček produktů a tak podobně, feedback z jeho strany již kalifornský gigant před časem dostal. Bohužel, k opravě se Apple zatím nemá a tak jediná možnost, jak vytvářet mockupy, je využívat počítačové softwary, potažmo online editory.