Stavění modelů, airbrush i cirkusové triky: Znáte tyto netradiční koníčky?

Každý má nějakého koníčka. Mít specifickou zálibu, které se člověk věnuje ve svém volném čase a v níž se případně snaží postupně zlepšovat, je nesmírně důležité, a to z mnoha důvodů. Spousta z nás si své koníčky pěstuje od dětství a může se stát, že nám právě z tohoto důvodu přestane záliba vyhovovat. Může se stát příliš jednotvárnou, nebo z našeho koníčku můžeme zkrátka „vyrůst“. V takovém případě je možná čas najít si nového koníčka. Co takhle vybrat si z těch méně tradičních?

Netradiční koníčky zažívají v poslední době nebývalý rozkvět. Díky snadnému přístupu k informacím a široké nabídce kurzů a materiálů online se může téměř každý věnovat aktivitě, která ho baví a odlišuje od ostatních. Obdivovali jste jako malí žongléry v cirkuse, hobby elektrikáře nebo třeba modeláře? S trochou peněz a času se můžete netradičním zálibám věnovat i vy. A rozhodně je z čeho vybírat.

Žonglování jako posilovna pro mozek

Žonglování může na první pohled působit jako dovednost, vyhrazená ostříleným cirkusovým umělcům. Ve skutečnosti se ale žonglování může naučit skoro každý – a rozhodně nejste odkázáni jen na obligátní míčky. Žonglovat můžete sami nebo s partnerem, a při vašich výstupech mohou vzduchem létat nejen zmíněné míčky, ale třeba také kužely, kroužky, hůlky flowersticks nebo čím dál populárnější kendama. Kendama je geniální hračka, která sestává z koule, provázku a kenu. Ken se skládá ze základního spodního kalíšku a hrotu s malým a velkým kalíškem.

Kendama je jednoduchá, ale geniální hračka, která má svůj původ v zemi vycházejícího slunce – Japonsku. Její kořeny sahají dokonce až do šestnáctého století, a navzdory jednoduchému vzhledu vás překvapí možnostmi, které nabízí. Zjednodušeně by se dalo říci, že při žonglování s kendamou jde jen o usazení koule na dřevěný kalíšek. To ale samo o sobě není úplně jednoduché. Jakmile se vám zadaří, můžete začít zkoušet nejrůznější triky – učit se můžete třeba z videí na YouTube. Časem vás možná překvapí, jak moc hrátky s kendamou zlepšily nejen vaši zručnost a koordinaci, ale také postřeh, myšlení a další schopnosti.

Modelařina nejsou jen vláčky a letadla

Pokud se dlouhodobě nepohybujete v modelářském prostředí, máte možná takzvanou „modelařinu“ spojenou jen se stavením železnic, případně modelů letadel či lodí. Pokud máte rádi hračky na dálkové ovládání a nefandíte zrovna RC lodím nebo letadlům, nic vám nebrání ve stavbě vlastního dronu – možná vás po zhlédnutí některých videí s návodem překvapí, jak je to vlastně relativně jednoduchá záležitost. Modelařina toho opravdu nabízí hodně. Stavět můžete z papíru, různých druhů plastu, balzy, nebo třeba tisknout modely na 3D tiskárně. 3D tiskárny ostatně nabízí řadu možností využití – poslouží vám, ať už se rozhodnete vytisknout si vlastní miniaturu stíhačky Spitfire nebo třeba figurky pro hry typu Dračí doupě. Další zajímavou výzvou v oblasti modelařiny je zdobení hotových modelů, které se pro řadu lidí stalo samostatným koníčkem. Můžete si pořídit štětečky a štětce všech možných materiálů i velikostí, nebo se rozhodnout pro techniku airbrush – fascinující způsob barvení, který skýtá spoustu možností. Jedinci, nepolíbení airbrushem, mají navíc k dispozici začátečnické sestavy, kde najdou vše, co pro začátek potřebují.

Mistři pájky

Fascinuje vás elektřina? Není se čemu divit. Když se správně pospojuje vše, co se pospojovat má, a vám se podaří rozsvítit LED diody, zahrát jednoduchou melodii nebo třeba rozblikat elektronickou hrací kostku, cítite se jako Nikola Tesla. Elektronické stavebnice vám nabídnou skoro vše, nač pomyslíte – od jednoduchých obvodů s LED diodami až po vlastní lampičky s cool efekty nebo třeba projektory hvězdné oblohy. Na své si ale přijdou i milovníci autíček, radioamatéři nebo příznivci špionážních technik.

Při hrátkách s elektornickými stavebnicemi se často neobejdete bez pájení. Není se čeho bát – s patřičnými znalostmi a trochou tréninku se základům pájení dokáže naučit skoro každý. Podobně jako ve výše zmíněném případu airbrushe mají i začáteníci možnost vybrat si z takzvaných starter kitů, takže jim odpadá složité přemýšlením nad tím, co si vlastně pořídit. Pájení možná není úplně tradiční koníček, své příznivce ale má. Ti se často sdružují do nejrůznějších online komunit, takže se nikdy nebudete cítit sami.

Představili jsme vám jen velmi malý výběr netradičních koníčků, které se dají v současné době provozovat. Existuje také celá řada neobvyklých zálib, které vás nezruinují a nejsou dokonce ani náročné na prostor – věděli jste třeba, že existují takzvané skilltoys? Jedná se o malé „hračky“, které se v mnoha případech vejdou do kapsy, a s nimiž můžete předvádět řadu působivých triků. Je jen na vás, zda zvolíte miniaturní kendamu, speciální pero (spinning pen) nebo třeba důmyslné kuličky na provázku, které můžete protáčet mezi prsty.

Netradiční koníčky mají celou řadu výhod. Dodají vám punc jedinečnosti, nabízí pro každého něco, a když správně zvolíte danou zálibu, neutrpí vaše peněženka, okolí ani denní rozvrh.

Máte netradičního koníčka? Pochlubte se nám do komentářů.