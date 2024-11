Fabriky na iPhony diskriminovaly zaměstnance, Applu navzdory

Přestože se Apple dlouhodobě snaží vytvořit pro své zaměstnance rovnocenné pracovní podmínky, faktem je, že minimálně v jeho dodavatelském řetězci se čas od času objeví přesně opačné praktiky. Nejednou jsme vás tak na našem magazínu informovali například o porušování lidských práv, šílených pracovních podmínkách a tak podobně, přičemž nyní se k těmto skandálům dodavatelského řetězce přidává diskriminace pracovníků. Na tu upozornila jako první agentura Reuters a jde o docela silnou kávu.

Agentura Reuters objevila konkrétně řadu diskriminačních pracovních inzerátů do fabrik na výrobu iPhonů v Indii, které tam provozuje Foxconn. Ten konkrétně požadoval, aby ženy, které se uchází o daný post ve fabrice, byly jednak svobodné a jednak jen ve věku 18 až 32 let, přičemž pokud uchazečka o práci tyto podmínky nesplňovala, byla nemilosrdně vyšachována z výběru. Proč byly tyto podmínky u inzerátů nastaveny sice můžeme jen hádat, jelikož je zatím Foxconn ani Apple nekomentoval, nicméně poté, co na inzeráty Reuters upozornil, byly obratem z indických pracovních webů staženy. Foxconn si tedy pravděpodobně uvědomil, že se jedná o nesmyslný požadavek, který záhy nechal změnit tak, aby mohlo v jeho fabrikách pracovat mnohem víc žen.