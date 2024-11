Apple vydal visionOS 2.1.1

Dnešní večer je na softwarové updaty OS Applu docela bohatý. Poté, co jsme se dočkali vydání iOS 18.1.1, iPadOS 18.1.1 a macOS 15.1.1 totiž vyšel taktéž visionOS 2.1.1 – tedy minoritní update pro první headset Applu. Ten přináší podle popisu opravy zabezpečení a je pravděpodobné, že v něm Apple řeší přesně to, co v macOS, iPadOS a iOS. Instalaci provedete jednoduše tak, že v nastavení headsetu půjdete do Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru. Pro instalaci updatu je třeba mít headset sejmutý z očí, přičemž průběh updatu uvidíte na vnějším displeji.

