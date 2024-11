Apple nově nabízí vývojářům reklamu na jejich aplikace zdarma, má to ale háček

Pokud jste pravidelnými návštěvníky App Store, jistě jste si všimli, že se na kartě Dnes poměrně často mění doporučené aplikace. Přemýšleli jste ale někdy nad tím, jak se tam vlastně daná aplikace dostane? Doposud platilo, že aby se aplikace do karty Dnes dostala, buď jí musela vybrat redakční rada Applu na základě její zajímavosti a řady dalších kritérií, nebo za její propagaci vývojáři jednoduše Applu zaplatili a ten jí následně na kartě zveřejnil se štítkem Reklama. Nyní však přibyla další možnost, která je pro vývojáře, ale i pro nás dost zajímavá.

Apple konkrétně nově vývojářům umožňuje nominovat své aplikace skrze App Store Connect právě pro kartu Dnes a to zcela bezplatně. De facto si tedy u Applu zažádají o reklamu zdarma, přičemž následně požadavek posoudí redakční rada Applu a pokud bude aplikace, o jejíž zařazení do doporučeného výběru, splňovat veškerá kritéria Applu, může ji redakční rada na tuto kartu skutečně zařadit. Ve výsledku tak mohou vývojáři s trochou štěstí získat zcela zdarma naprosto výjimečný propagační prostor, který může jejich aplikace dostat do povědomí obrovského množství lidí. O to zajímavější proto bude, jak tato změna App Store zamává, jelikož se může klidně stát, že se díky ní dozvíme o spoustě aplikací, o kterých jsme doposud nikdy neslyšeli, ale přesto jsou opravdu skvělé. To ale samozřejmě jen za podmínky, že redakční rada danou aplikaci vybere, v čemž může být zásadní háček. Přeci jen, vše bude jen a pouze na posouzení jednotlivců.