Vývojáři obelstili Apple! Do App Store dostali aplikaci pro pirátské streamování filmů

Chybička se vloudila. Možná tak by se dal popsat nedávný přešlap jablečné společnosti. Apple totiž omylem schválil v App Store aplikaci, která umožňuje streamování pirátských filmů a seriálů zdarma. Na situaci upozornil Kevin Aubin na platformě Threads. Jeho příspěvek byl později zveřejněn i serverem The Verge. Aplikace s názvem Univer Note je v popisu aplikace prezentována jako nástroj pro zaznamenávání každodenních událostí a plánování času. Ve skutečnosti však umožňuje streamování filmů, které jsou stále v kinech, jako například Smile 2 a Venom: The Last Dance. Kromě toho nabízí rovněž obsah z placených služeb, jako jsou Netflix, Disney+ a dokonce i Apple TV+.

Jakmile byla pirátská aplikace Applu nahlášena, rázně proti ní zakročil okamžitým smazáním. Aplikace, která byla dostupná ve francouzštině, byla podle dostupných informací v App Store od září. Není však jasné, jak dlouho skutečně nabízí pirátský obsah místo původně deklarovaných funkcí kalendáře. Je zřejmé, že aplikace unikla pozornosti App Review týmu, ale na jeho obranu se sluší říci, že v USA se aplikace skutečně jevila jako běžný kalendář, což mohlo pomoci tomu, aby zůstala až dosud bez povšimnutí.