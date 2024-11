Apple jde kvůli AirPods Pro před soud!

Když Apple v říjnu 2019 představil světu AirPods Pro 1. generace, kromě nadšení se setkal taktéž se stížnosti některých jejich majitelů, kteří poukazovali například na praskání, chrastění a zvuky podobné statické elektřině, které snižovaly celkový uživatelský zážitek z produktu. Apple se sice pokusil tyto problémy vyřešit skrze firmwarovou aktualizaci, ta je však neodstranila a kalifornský gigant byl tak nucen v říjnu 2020 spustit bezplatný opravný program, v rámci kterého vyměňoval vadné kusy za nové. Mnoho zákazníků však zjistilo, že i nové AirPody Pro trpí problémem, kvůli kterému ty staré vyměnily. A jak se nyní zdá, minimálně třem majitelům takto postižených AirPods Pro došla trpělivost a tak se rozhodli Apple zažalovat.

Právníci Applu budou muset u soudu v Kalifornii vyvrátit konkrétně to, že Apple záměrně netajil chybu jeho AirPods Pro, jelikož právě na to žaloba naráží. Jablíčkáři žalující Apple totiž svorně tvrdí, že Apple tuto chybu tajil nebo minimálně jakkoliv veřejně neobjasnil, kvůli čemuž si tak oni sluchátka koupili v domnění, že u nich nic takového nehrozí. Kdyby však věděli, že podobnou chybou trpí, buď by si je nekoupili vůbec, nebo by za ně minimálně chtěli zaplatit méně peněz. Dále naráží na to, že Apple ve své reklamní kampani na AirPods Pro neustále tvrdil, že sluchátka nabízí vyšší kvalitu zvuku oproti klasickému modelu spolu s „čistým, neuvěřitelně kvalitním zvukem“. A jelikož tato slova používal i ve chvíli, kdy už o problémech AirPods Pro věděl, klamal těmito slogany spotřebitele. Celý soudní spor, který se chystá, tedy bude docela zajímavý.