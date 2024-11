Foťáky iPhonů se v příštích dvou letech dočkají obřích vylepšení

Pokud si iPhony kupujete zejména pro jejich fantastické fotoschopnosti, následující řádky vás zcela určitě potěší. V nadcházejících dvou letech má totiž v plánu vylepšit fotosoustavu svých telefonů opravdu zásadně a to zejména u řady Pro. Tyto plány nyní potvrdil i spolehlivý analytik Ming-Chi Kuo, takže se dá s trochou nadsázky říci, že s těmito upgrady již lze víceméně počítat „na beton“.

Již nějakou dobu se proslýchá, že má Apple v plánu poté, co letos nasadil u ultraširokoúhlého fotoaparátu iPhonů 16 Pro rozlišení 48MPx, přejít na toto rozlišení i u teleobjektivu, přičemž právě tento upgrade Ming-Chi Kuo potvrzuje. Pokud se tak tedy opravdu stane, fotky focené přes teleobjektiv budou mít podstatně vyšší rozlišení, čehož by mohl Apple využít i v přidání dalšího „falešného“ zoomu, jako to udělal loni u širokoúhlého fotoaparátu. Ten totiž zvládá fotit na 1x a 2x přiblíženi, přičemž při focení na 1x přiblížení dostanete 48MPx fotku, zatímco při focení na 2x přiblížení dostanete „jen“ 12MPx fotku, která je ve výsledku výřezem ze 48MPx fotky bez ztráty kvality díky vysokému rozlišení původní fotky. Pokud tedy Apple použije stejnou strategii i u teleobjektivu, je možné, že nabídne obdobu vyššího (možná 10x) optického zoomu bez ztráty kvality, byť „jen“ se 12MPx rozlišením snímku.

Variabilní clona na dohled

Podstatně zajímavější novinku si má však Apple chystat na rok 2026 pro iPhony 18 Pro. Telefony se mají konkrétně u hlavního, tedy širokoúhlého Fusion objektivu dočkat variabilní clony, která by velmi zjednodušeně řečeno umožňovala fotoaparátu ovládat množství světla vstupujícího do objektivu, čímž by mu clona umožnila přizpůsobit se různým světelným podmínkám. Díky tomu bychom tak měli v rukou větší kontrolu nejen nad hloubkou ostrosti, ale taktéž nad focením jako takovým při různých světelných situacích. iPhone by se tedy opět o něco více přiblížil klasickým fotoaparátům, byť se zde sluší jedním dechem dodat, že by Apple nebyl ani zdaleka prvním, kdo s podobným řešením u telefonu přišel. Používá jej v určité formě třeba Samsung nebo Xiaomi.