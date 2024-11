Foťák iPhonu 16 Pro dokáže vyrazit dech, jeho limity ale pocítíte rychle a dost mě to štve

Přestože jsem v minulosti nebyl žádným nadšeným fotografem, nebojím se říci, že právě díky iPhonům jsem si k focení našel celkem cestu. Ne, že bych potřeboval fotit vše, co vidím kolem sebe, ale když je co, rád telefon z kapsy vytáhnu a nějaké ty fajn snímky pro zachování vzpomínek vytvořím. Zejména poslední roky mě pak focení baví díky tomu, že se iPhony dostaly svými fotoschopnostmi na úroveň, která s trochou nadsázky takřka neumožňuje vyfotit špatnou fotku. Tedy, jak se to vezme.

Ačkoliv mají iPhony na svých zádech dva foťáky v případě základních modelů a tři v případě řady Pro, faktem je, že univerzálně využitelným je vlastně jen ten širokoúhlý, jelikož nabízí super kombinaci rozlišení se světelností. Jinými slovy, právě na širokoúhlý foťák dokážete vykouzlit opravdu povedené fotky takřka za každé situace. Nezáleží na tom, zda fotíte za světla přítmí, pod umělým světlem či v jiném prostředí. Širokoúhlý foťák dokáže díky svým specifikacím při snímání obstát opravdu velmi dobře. To se ale nedá tak úplně říci o foťácích zbylých.

Přestože Apple letos navýšil u iPhonů 16 Pro rozlišení ultraširokoúhlého fotoaparátu z dosavadních 12MPx na 48MPx a tedy uživatelům zajistil možnost fotit snímky ve vyšší kvalitě, co se týče počtu pixelů, na světelnost tohoto fotoaparátu nesahal. Výsledek? Pokud si budete chtít vyfotit ultraširokoúhlou fotku na místě, kde není zrovna dostatek světla, máte smůlu, protože ani po letošním upgradu ultraširokáč neobstojí. A je to za mě opravdu škoda. Zejména teď na podzim, kdy světla moc není, by se určitě přesvědčivější výkon při focení za zhoršených světelných podmínek určitě hodil. Když jsme například byli před pár dny nakouknout do brněnských vodojemů, ve kterých jsou jednotlivé pilíře vystavěny tak, že přímo volají po vyfocení na ultraširokoúhlý objektiv, se zlou jsem se při jeho použití potázal. Fotky totiž vycházely ve srovnání se širokoúhlým objektivem naprosto nepoužitelné, protože byly extrémně tmavé a plné šumu.

Pro podobně smutné výsledky přitom nemusíte vyrazit do nestandardních prostorů, ale bohatě stačí třeba procházka lesem, když je venku pod mrakem. Zatímco na širokoúhlý fotoaparát jste schopni fotit krásy okolí skoro tak, jak je vidíte vaším okem, při použití ultraširokoúhkého objektivu opět narazíte na změť tmavého cosi, na co určitě nebudete příliš pyšní.

Bohužel, světelnost je značným problémem i u teleobjektivu letošních modelů. Ty jsou sice díky nasazení 5x zoomu u menších iPhonů Pro dost zábavné a osobně skrze ně fotím vzdálené předměty opravdu rád, avšak opět jen do chvíle, dokud to světlo dovolí. Kombinaci nízké světelnosti fotoaparátu s jen 12MPx rozlišením totiž i zde dělá při horším světle pořádnou neplechu a vy tak nejste schopni fotit ve formě, která dává smysl. Dostanete se totiž jen k tmavým fotkám plným šumu, což je prostě škoda. A přitom je to taková škoda! Fotit na 5x teleobjektiv je totiž pro mě osobně i vzhledem k tomu, že si toto přiblížení užívám naplno vůbec poprvé, ohromná zábava.

Jestli si tedy něco od Applu v příštím roce opravdu přeju, pak je to zejména markantní zlepšení světelnosti foťáků iPhonů 17 Pro, jelikož právě tímto upgradem dokáže jejich fotoschopnosti posunout na zcela novou úroveň. Právě díky lepší světelnosti by se totiž staly mnohem univerzálnějšími a tedy využitelnějšími pro vícero příležitostí. Vyšší rozlišení je pak za mě spíše pomyslnou třešinkou na dortu, jelikož na výslednou fotku nemá až tak velký vliv jako právě světelnost, respektive alespoň ne při prohlížení dané fotky na standardně velkých displejích. A co byste u foťáku iPhonů v příštích letech nejvíce přivítali vy?