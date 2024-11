Recenze Marshall Emberton III: Reprák, který má sílu i styl

To, že značka Marshall umí dělat nejen skvělé kytarové aparáty, ale dostála své dobré reputaci rovněž na poli osobního audia, je dnes známá věc. Tentokrát se s vámi podělím o dojmy a postřehy z čerstvého přírůstku mezi přenosnými Bluetooth reproduktory Marshall Emberton III.

Od předchozí generace došlo hned k několika změnám k lepšímu. První a poměrně zásadní z nich je nárůst výdrže baterie, která nyní poskytuje o dvě hodiny delší přehrávání. Přitom se ale doba, za kterou dosáhnete maximální úrovně nabití, o třetinu zkrátila. Nejnovější model povýšil z Bluetooth 5.1 na verzi 5.3, přičemž LE Audio Ready otevírá do budoucna možnosti z hlediska sdílení zvuku pomocí technologie Auracast. Emberton III je o trochu lehčí, ale především hlasitější. Může se také pochlubit certifikací MFI a z hlediska uskutečňování hovorů je dobrou zprávou taktéž integrace mikrofonu do tohoto zařízení. Když k tomu připočítáme 360° stereofonní podání, vysoký stupeň odolnosti proti prachu a vodě i kompatibilitu s aplikací Marshal Bluetooth, zní to opravdu slibně. Pojďme společně reproduktor rozbalit a zjistit, co dokáže v praxi.

Obsah balení

Marshall Emberton III k vám dorazí v balení s potiskem odrážejícím typický design značky. Dovnitř proniknete sloupnutím přelepek na zadní straně. Po odklopení víka pak jako první spatříte útlou krabičku s nápisem „EST 1962“, do které výrobce umístil stylový 80cm kabel USB-C.

Níže už na vás začne vykukovat logo Marshall na mřížce reproduktoru. Jakmile jej vysunete a zbavíte ochranné fólie, poodhalí se ještě obálka s vícejazyčnou dokumentací, kde samozřejmě nechybí čeština. Pak už se zařízení ukáže ve své plné kráse.

Fyzické vlastnosti

Prostorově nenáročný Emberton III vzhledově připomínající zmenšenou verzi kytarového zesilovače má při hmotnosti 0,67 kg 160 mm na šířku, 68 mm na výšku a 76,9 mm do hloubky. Všechny hrany jsou zaoblené a po obvodu povrch zdobí efektní textura. Přední stranu s výrazným logem i záda pak chrání mřížka. Vespod je reproduktor opatřen antivibrační a protiskluzovou plochou. Nahoru výrobce umístil veškeré ovládání, ukazatel stavu baterie i zmíněný mikrofon. Multifunkční ovladač zůstal zachován, ale narozdíl od předchůdce zde přibylo samostatné tlačítko vypínače. Na pravém boku narazíte na konektor USB-C i praktický úchyt k provlečení poutka či popruhu. Pokud preferujete světlejší provedení, pak nejspíš uvítáte, že kromě černé, Marshall nabízí také světlou variantu Cream. Bez povšimnutí nezůstala ani ekologická stránka produkce, kdy 79 % obsažených plastů pochází z recyklované elektroniky a CD, přičemž se výrobek zcela vyhýbá PVC.

Ovládání a párování

Celkem máte k dispozici 3 ovládací prvky. První z nich vlevo slouží, jak již zaznělo, k zapnutí a vypnutí, nad ním se nachází tlačítko párování a nejvýraznější je kruhový, všesměrový knoflík, jehož krátkým zmáčknutím zahájíte nebo pozastavíte přehrávání, případně přijmete hovor, zatímco pohybem do stran přeskočíte na předchozí, respektive následující skladbu. Posunutím směrem nahoru a dolů pak zvýšíte či snížíte hlasitost a dvojitým stisknutím odmítnete příchozí volání.

Po uvedení do provozu váš telefon, tablet nebo počítač propojíte s reproduktorem podržením spínače se symbolem Bluetooth, dokud nezačne malá dioda nad ním pomalu modře blikat. Pak stačí přejít k zařízení a v seznamu systémového rozhraní vybrat Emberton III. Zbývá stáhnout z App Store, potažmo na Google Play aplikaci Marshall Bluetooth a jste připraveni ponořit se do poslechu.

Aplikace Marshall Bluetooth

Rozhraní aplikace Marshall Bluetooth je přehledné a dobře uspořádané, což usnadňuje její používání i lidem s odtažitým vztahem k angličtině. Česká lokalizace totiž alespoň zatím v nabídce není.

První a velice užitečnou informací, s níž se vaše oči setkají, je údaj o úrovni nabití. Klepnutím na EQ Presets se propracujete ke 3 předvolbám, konkrétně výrobcem vyladěné Marshall, Push, jež posílí oba okraje frekvenčního spektra, a Voice ideální pro poslech podcastů či jim podobného obsahu.

Sekce Battery Preservation se, jak vyplývá z názvu, zaměřuje na zvýšení životnosti baterie, a to ve třech stupních – Standard, Medium a Max. Ty ovlivní kapacitu dobití na 95 %, zohlední při tomto procesu teplotní vlivy, případně omezí rychlost. V posledním oddílu About můžete zobrazit označení, sériové číslo i verzi firmwaru produktu, eventuálně přes Forget device vyřadit Emberton III ze seznamu zařízení v aplikaci.

Základní technické údaje

Na své rozměry výjimečných zvukových vlastností dosahuje Emberton III s frekvenčním rozsahem 65 Hz až 20 kHz za přispění dvojice 2″ 10W dynamických driverů a stejného počtu pasivních měničů. Integrován je zesilovač třídy D s výkonem 2×38 W. Pokud jde o údaje akustického tlaku, výrobce udává 90 dB na 1 m (SPL). Bezdrátové spojení probíhá přes Bluetooth ve verzi 5.3 s podporou nízkoenergetického komunikačního standardu LE.

Zabudovaná baterie dokáže poskytnout až 32 hodin přehrávání, přičemž od vybití své maximální úrovně dosáhne za 2 hodiny. Po pouhých 20 minutách přísunu energie se můžete těšit na 6 hodin ve společnosti svých oblíbených interpretů. Díky stupni krytí IP67 se nemusíte obávat poškození v důsledku proniknutí pevných částic a reproduktor obstojí i při ponoření do vody na 30 minut v hloubce 1 m.

Osobní postřehy a hodnocení

Emberton III mne příjemně překvapil hned v několika aspektech. Jeho zpracování působí poctivě a odolně. Líbil se mi též úchyt pro provlečení šňůrky či popruhu, jen je škoda že Marshall nějaký nepřidal do balení.

Detailněji vyříznutá písmena loga u předchozí generace vyvolávala možná trochu lepší estetický dojem, na druhou stranu současné řešení nebude tak náchylné na usazování prachu. Na zařízení svých rozměrů je na tom reproduktor po stránce výkonu velmi dobře. Bez problémů příjemně vyplní zvukem celou místnost, v mém případě zhruba 22 m2, přičemž jeho projev zůstává kultivovaný i při vyšším zatížení. Zvuk působí, jako by pocházel z o mnoho většího zařízení, především však nezní ploše, bez ohledu na to v jakém úhlu vůči Emberton III se zrovna člověk nachází. 360° stereo tedy opravdu funguje. Skutečnost, že si v tomto směru podání zachovává plastičnost, považuji za jednu z největších předností.

Co se týče přínosů aplikace Marshall Bluetooth, uspořádání dostupných funkcí ji činí dobře čitelnou a její chod je svižný i plynulý. Zamrzelo mne pouze to, že v sekci EQ si lze vybírat pouze ze 3 (i když podařených) presetů a vlastní nastavení dostupné není. Jemné doladění, kterého jsem byl schopen dosáhnout třeba pomocí ekvalizéru ve Spotify, totiž dodalo při poslechu skladeb, kde dominují akustické nástroje, přesně ten výraz, který jsem chtěl. Z obou předvoleb pro hudbu se mi zejména u rockových tracků nejvíce zamlouval Marshall Signature. Pro mluvené slovo pak varianta Vocal odřeže spodní frekvence, což přispívá ke přirozenosti i srozumitelnosti hlasu.

Stabilita spojení je vynikající. Vyjma nejvzdálenějšího koutu, s nímž mám obecně tuto zkušenost, jsem se mohl pohybovat po celé domácnosti, aniž by došlo k přerušení přehrávání, a to i přes patro a různé překážky. V otevřeném prostoru jsem se pak bez ztráty signálu dostal za hranici udávaných 100 m. Při pořádání večírku se tedy určitě nemusíte obávat, že odskočíte-li si pro něco k pití, zastaví se playback. Uvidíme, jakým způsobem se podaří do budoucna značce implementovat technologii Auracast, která umožní párování s dalšími podporovanými reproduktory, což jistě zážitek ještě umocní. Osobně mne venku při testování dosahu zaujalo, že se zvuk pěkně prosazuje i mimo interiér. Taktéž vícebodové připojení funguje rychle a bez potíží. Přecházení od mého Macu mini k iPhonu bylo bezproblémové.

Marshall Emberton III bych doporučil těm, kdo hledají designově neotřelý Bluetooth reproduktor, který ve velmi kompaktním balení dokáže nabídnout dostatek výkonu a osobitý zvuk, který nepostrádá prostor ani basovou složku.

Cena

Marshall Emberton III aktuálně pořídíte za 4 490 Kč.

