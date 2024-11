Tento iPhone je nejprodávanějším smartphonem světa! Máte jej také?

iPhone 15 je na světě již rok. Ve třetím čtvrtletí letošního roku se zvládl stát nejprodávanějším smartphonem na světě, zatímco o další medailové pozice se rozdělily modely iPhone 15 Pro Max a iPhone 15 Pro.

iPhony patří mezi nejoblíbenější smartphony na světě a dominují prodejním žebříčkům téměř ve všech zemích. Obvykle prodeje iPhonů ve třetím čtvrtletí zpomalují, protože spotřebitelé odkládají své nákupy v očekávání uvedení nových iPhonů. V posledních letech však iPhony těží ze silné poptávky i během června až září. Nejnovější zpráva společnosti Counterpoint Research to potvrzuje, přičemž iPhony obsadily první tři místa v seznamu nejprodávanějších smartphonů na světě ve třetím čtvrtletí 2024. Největší poptávka byla po základním modelu iPhone 15, který získal 3,6 % trhu. Následovaly modely iPhone 15 Pro Max a iPhone 15 Pro, nejdražší telefony Apple. Důležité také je, že zmíněná zpráva tvrdí, že poprvé v historii tvořily modely Pro polovinu prodejů iPhonů ve třetím čtvrtletí 2024. To pomohlo zvýšit průměrnou prodejní cenu (ASP) společnosti Apple. To není překvapující, zejména proto, že varianty iPhone 15 Pro dominují dodávkám od svého uvedení na trh loni.

Navzdory silnému výkonu iPhonu ve třetím čtvrtletí 2024 nejsou výsledky tak dobré jako ve třetím čtvrtletí 2023. V loňském roce obsadily modely iPhone 14 a iPhone 13 první čtyři místa, což letos neplatí. Apple zaznamenal mírný pokles tržního podílu, a to vše díky svému hlavnímu rivalovi, společnosti Samsung. Zařízení Samsung Galaxy obsadila pět z deseti míst, ale s výjimkou Galaxy S24 se jednalo o levné modely. Na druhou stranu je to poprvé od roku 2018, kdy vlajkový telefon Galaxy zaznamenal tak silnou poptávku ve třetím čtvrtletí roku. Obvykle poptávka po těchto modelech po několika měsících od uvedení na trh klesá. Xiaomi Redmi 13C, další levný telefon, byl jediným zařízením mimo Apple a Samsung, které se dostalo do první desítky.