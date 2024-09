Recenze iPhone 15 Pro po roce používání: Pořídil bych si jej znovu?

Připadá mi to sice jako včera, když se mi do rukou poprvé dostala krabička s tehdy čerstvě představeným iPhonem 15 Pro, ale faktem je, že mě od této chvíle dělí už takřka celý rok. Již za pár desítek hodin se navíc světu představí iPhone 16 Pro, na který jak kvůli práci, tak i kvůli svému fanouškovství takřka 100% v nejbližší možné době přejdu a s iPhonem 15 Pro se tak po roce používání rozloučím. Jelikož je mi však jasné, že zatímco já mu dám sbohem, mnoho lidí se jej naopak „až“ nyní rozhodne vzhledem ke slevám na tuto generaci, které pravidelně po představení nových modelů přichází, pořídit, určitě není od věci alespoň v krátkosti iPhone 15 Pro zhodnotit po roce používání de facto v dlouhodobé recenzi.

USB-C, foťák a akční tlačítko v hlavní roli

Když se zamyslím nad tím, co mě celkově na iPhonu 15 Pro po roce používání asi nejvíce baví, nebo mi možná lépe řečeno přijde nejvíce užitečné, na první dobrou bych řekl USB-C port. Máte-li totiž například MacBook, je prostě super mít možnost dodat jak jemu, tak i iPhonu „štávu“ jedním kabelem. Člověku tak hned odpadne například nutnost s sebou tahat kamkoliv vícero otravných kabelů, za což jsem moc rád a co si taky náležitě užívám. Přidanou hodnotou je pak rychlost nabíjení, která je při využívání výkonnějších adaptérů třeba právě k MacBookům famózní a iPhone máte tak do použitelného stavu nabit za pár minut. Zde bych tedy absolutně nic neměnil.

Po roce používání mě celkem baví i akční tlačítko, byť musím přiznat, že jej používám naprosto stupidním způsobem. První den používání iPhonu jsem si na něj totiž nastavit rychlou aktivaci svítilny a tuto věc nezměnil doposud, přestože Apple iPhony 15 Pro v updatech iOS 17 naučil nastavit na akční tlačítko další funkce. Navíc při využití různých zkratek je pak tento prvek využitelný na zcela jiné úrovni, jelikož přes něj lze zaktivovat či obecně uskutečnit spousty nejrůznějších věcí, které byste jinak museli složitě „naklikávat“ v telefonu. Nicméně i přes mé stupidní využití pro aktivaci svítilny mě tento prvek baví, protože je zkrátka super mít možnost blesk na iPhonu zapnout poslepu kdykoliv, když je ve tmě potřeba. Za mě tedy další trefa do černého, která baví a kterou je fakt fajn mít.

Co si pak u iPhonu 15 Pro opravdu užívám, je fotoaparát. Nevím úplně, čím přesně si mě telefon až tak získal, ale fotit na něj mě zkrátka baví víc než tomu bylo v předešlých letech a to i přesto, že až takový krok dopředu zde vlastně Apple neudělal. Jasně, je super, že na širokoúhlý objektiv lze konečně fotit do 48MPx a člověk tím pádem dostane fotku s vyšším rozlišením, stejně jako je paráda, že lze na tom samém objektivu měnit ohniska a de facto si tak „zoomovat“, v globálu jsou to ale pro běžného uživatele docela drobnosti. Když je však zkombinujete s algoritmy Applu, které dokáží každou fotku dotáhnout takřka k dokonalosti a tedy vlastně skoro není možné vyfotit něco nepěkně, je na iPhone 15 Pro doslova radost fotit.

Výkon nepoznáte, výdrž je pak diskutabilní

Nemyslete si ale, že je tu vše vyloženě zalité sluncem. Pokud si například myslíte, že pořízením iPhonu 15 Pro dostanete oproti 14 Pro či 13 Pro podstatně výkonnější a tedy i rychlejší telefon, jste na omylu. Rychlostně jsou na tom iPhony v posledních letech víceméně nastejno a rozhodně nemůžu ani po roce používání 15 Pro říci, že bych se díky jeho vyššímu výkonu cítil produktivnější či cokoliv podobného. Svižnost telefonu je zkrátka perfektní, ale přesně tohle jsem říkal i o iPhonech 14 Pro či 13 Pro.

Nechápejte však prosím předešlé řádky tak, že bych měl za výkon potřebu modelu 15 Pro kritizovat, jelikož tomu tak není – je zkrátka jen víceméně stejně fenomenální jak předešlé generace, nic víc a nic míň. Zde se navíc sluší dodat, že iPhony 15 Pro jakožto první iPhony umožňují spustit AAA konzolovo-počítačové hry typu Assassin’s Creed Mirage, takže pokud jste fanoušky videoher, mohou pro vás právě díky tomu být opravdu zajímavé.

V čem je ale naopak alespoň dle mého oproti 14 Pro a 13 Pro horší, je výdrž jeho baterie ve smyslu životnosti. Protože se můj život za poslední roky po pracovní ani osobní stránce nějak výrazně nezměnil, používám svůj telefon již řadu let víceméně stejně a tedy jej i stejně zatěžuji. Logicky bych proto očekával, že se bude i jeho baterie chovat +- stejně, což u 13 Pro a 14 Pro platilo. 15 Pro je ale v tomto směru bohužel horší, tedy minimálně můj model z první prodejní vlny.

Zatímco 13 Pro Max jsem před lety opouštěl se 100% kondicí baterie a loni jsem se pak loučil s iPhonem 14 Pro s 99% kondicí baterie a to jsem měl oba od prvního dne prodejů, iPhone 15 Pro má v tuto chvíli „jen“ 92% kondici baterie, což už je na jeho výdrži trochu znát a večer mám leckdy co dělat, abych bez přístupu k elektrické síti vydržel na přijmu. A je to škoda – vždyť downgrade ve výdrži zařízení, přes které lze v dnešní době provádět takřka cokoliv, může být pro leckoho velkou překážkou ke koupi.

Do paměti se mi (asi) nevryje

Pořídil bych si tedy iPhone 15 Pro znovu? Upřímně řečeno, pokud bych na něj přecházel z iPhonu 14 Pro či 13 Pro, i vzhledem k za rok nasbíraným zkušenostem bych nad přechodem dost váhal, protože toho „patnáctka“ rozhodně nepřináší tolik, že by vás měla „na první dobrou“ přesvědčit k přechodu. Je tomu totiž vlastně přesně naopak – tento model je spíš o drobnostech, které potěší, ale rozhodně nejsou revolucí.

Titanový rámeček se zaoblenými hranami je fajn, ale nižší hmotnost telefonu budete vnímat jen prvních pár dní. Foťák je super, ale pokud nechcete fotit do 48MPx, až takový skok od iPhonu 14 Pro a 13 Pro tu neuvidíte, rychlostně jsou si telefony také velmi blízké, bateriově je tomu zrovna tak a akční tlačítko spolu s USB-C je pak za mě dost o preferencích. Na akční tlačítko si totiž můžete nastavit jak svítilnu jako já a budete jej tedy používat rok v kuse na takto stupidní úkon, nebo si s ním naopak budete hrát, neustále jej přenastavovat a tím pádem vám život asi ulehčí. A stejně tak můžete žít v domácnosti, kde je vše na Lightning a tedy vám poleze USB-C krkem, nebo budete naopak stejně jako já mít kolem sebe převahu USB-C a tím pádem vám bude dávat smysl.

Podtrženo, sečteno – iPhone 15 Pro je super telefon, ale je za mě skoro stejně super jako byl pro mě iPhone 14 Pro či 13 Pro. A upřímně, asi to nebude vyloženě iPhone, na který budu v budoucnu vzpomínat jako na model, který se mi zapsal nějak výrazněji do paměti, což se ale třeba iPhonu 13 Pro díky ProMotion displeji či 14 Pro díky Dynamic Islandu podařilo. Při přechodu ze starších modelů (tedy od iPhonů 12 Pro níže) ale udělá iPhone 15 Pro radost opravdu velkou – v tomto případě je ale třeba si uvědomit, že radost vám nebudou dělat jen technologie z modelu 15 Pro, ale i to, co přinesly modely 13 Pro a 14 Pro před ním.

