Apple představil tlačítko pro ovládání foťáku iPhonu již před lety, jen si ho tehdy nikdo nevšímal

S uvedením iPhonů 16 (Pro) přišel Apple s jednou zajímavou novinkou – samostatným tlačítkem pro rychlé spuštění a ovládání fotoaparátu, které si ihned získalo pozornost technologických nadšenců i běžných uživatelů. Na první pohled jde o inovativní prvek, který usnadňuje používání fotoaparátu, avšak při bližším pohledu zjistíme, že tato funkce není zcela nová. Apple totiž podobnou možnost představil už v roce 2019, a to prostřednictvím svého Smart Battery Case pro iPhone 11 Pro.

Smart Battery Case a zapomenuté tlačítko fotoaparátu

V roce 2019, kdy Apple představil iPhone 11 Pro, uvedl na trh také speciální příslušenství ve formě Smart Battery Case. Jednalo se o ochranné pouzdro s integrovanou baterií, které prodlužovalo výdrž telefonu na jedno nabití. Baterie v obalu přirozeně budila pozornost, ale zůstalo přehlédnuto něco zajímavého – pouzdro mělo speciální tlačítko na boku určené právě pro ovládání fotoaparátu.

Toto tlačítko umožňovalo spuštění aplikace fotoaparátu, a to i v případě, kdy byl telefon zamknutý. Po stisknutí se telefon okamžitě přepnul do režimu fotoaparátu, což uživatelům poskytovalo jednoduchý a rychlý způsob, jak zachytit momentky bez nutnosti hledat aplikaci na domovské obrazovce. Jedním dalším stiskem šlo také pořídit snímek.

Evoluce funkce do iPhonu 16

U modelu iPhone 16 (Pro) Apple tuto funkci posunul přímo do designu samotného telefonu. Tlačítko pro ovládání fotoaparátu je nyní integrované v těle přístroje a jeho funkce je rozšířená o možnosti programovatelného přizpůsobení. To znamená, že uživatelé mohou tlačítku přiřadit jiné akce, nejen spuštění fotoaparátu – což dává tlačítku širší využití než jen jednoúčelové spuštění fotoaparátu jako dříve.

Proč jsme si tlačítka nevšímali?

Důvod, proč tlačítko na Smart Battery Case pro iPhone 11 Pro upadlo v zapomnění, může být jednoduchý: většina uživatelů příslušenství tohoto typu nepoužívala, nebo si neuvědomovala jeho potenciál. Pouzdro samo o sobě bylo cenově dražší, a tak zůstalo méně rozšířené než tradiční nabíječky nebo kryty.

Navíc, koncept samostatného tlačítka na příslušenství se tehdy neprosadil jako nezbytný doplněk pro uživatele iPhonů. Až nyní, s větším důrazem na rychlou dostupnost fotoaparátu přímo v iPhone 16, začalo být samostatné tlačítko smysluplným prvkem, který v uživatelích probudil zájem. Tedy, jak se to vezme. V recenzích totiž dost často zaznívá, že se jedná o prvek dost zbytečný a hlavně pak dost nešťastně umístěný, o čemž jsme přesvědčeni i my. V současné verzi je totiž toto tlačítko příliš vysoko v rámečku a tedy jinde, než byste jej hledali, když přirozeně držíte telefon při focení na šířku. Apple má tedy v tomto směru co dohánět. Snad tedy bude ve svém třetím pokusu konečně 100% úspěšný.