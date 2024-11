Cabin Alone: Chystá se pokračování legendárního Sám doma?

Vánoce bez filmu Sám doma si mnoho z nás snad ani nedokáže představit. Vůbec proto nepřekvapí, že když se na Facebooku se objevil údajný plakát na další film ze série Sám doma s názvem Cabin Alone (tedy Sám na chatě), začal okamžitě získávat kvanta pozornosti, lajky a sdílení. Zároveň se ale samozřejmě začaly objevovat otázky, zda Cabin Alone skutečně zamíří na Disney+, jak daný plakát hlásá.

Plakát filmu ukazuje Macaulaye Culkina jako Kevina McCallistera a jeho mámu, kterou hraje Catherine O’Hara, jak pózují před vánočním stromkem v útulné chatě. Podle popisu filmu Kevin a jeho máma dorazí do rodinné chaty McCallisterových dříve, jen aby zjistili, že zbytek rodiny má zpožděný let. Mezitím si Marv a Harry, klasičtí padouši ze Sám doma a Sám doma 2, vyhlédli chatu, což Kevina a jeho matku donutí ji bránit. A klasická zápletka je tedy na světě.

Ve facebookovém příspěvku dále stojí, že bude Cabin Alone uveden v průběhu letošního prosince na streamovací službu Disney+, na které je v současnosti k dispozici i původní Sám doma z roku 1990 či jeho pokračování Sám dom 2: Ztracen v New Yorku z roku 1992. Bohužel pro všechny, Disney+ nic podobného neoznámilo a ani žádné z filmových studií pokračování Sám doma, minimálně pak v této podobě, nepotvrdilo. Plakát se navíc objevil na facebookové stránce, která má v popisku uvedeno, že zveřejňuje ve 100 % fake news. Takže i přes jasné indicie toho, že je vše podvrh a Cabin Alone se nechystá, nasbíral tento falešný plakát na Facebooku jen na stránce YODA BBY ABY 128 tisíc lajků, 17,1 tisíc komentářů a 31 tisíc sdílení.