Vítězem amerických prezidentských voleb se stal … Apple

Prakticky celý svět ode dnešního brzkého rána napjatě sledoval výsledky amerických prezidentských voleb, které již podruhé ovládl republikán Donald Trump a to nakonec poměrně zásadním rozdílem. V záplavě oslavných či naopak kritických příspěvků na sociálních sítích, které se kolem voleb točí, se nicméně velmi často objevují i zmínky o Applu, kterých jsme si samozřejmě my v redakci nemohli nevšimnout. Velké množství Američanů totiž s notnou dávkou nadsázky označuje za vítěze amerických voleb právě Apple a to nikoliv s ohledem na to, kdo ve skutečnosti vyhrál, ale kvůli tomu, jak Apple volební monitoring zvládl. Ten totiž běžel přes jeho nativní aplikaci Apple News (u nás bohužel nedostupná) s tím, že u něj Apple využil Živé aktivity, skrze které dostal průběžné volební výsledky do Dynamic Islandů iPhonů i na jejich Lock Screeny. Ostatně, podívejte se sami, jak.

Apple News je aplikace, která nabízí uživatelům široký výběr zpráv z různých mediálních zdrojů na jednom místě. Díky personalizovanému výběru obsahu se čtenáři dostávají k článkům na základě svých preferencí. Apple News také nabízí prémiovou službu Apple News+, která zpřístupňuje exkluzivní obsah a časopisy. Aplikace je dostupná pouze v USA, takže uživatelé mimo tuto zemi ji nemohou standardně využívat. Služba je navržena tak, aby přinášela kvalitní zprávy a analýzy od důvěryhodných médií. A vzhledem k tomu, jak parádně Apple vše zpracoval, je docela škoda, že u nás Apple News k dispozici není. Podobný zpravodajský servis by se totiž nejen u voleb určitě hodil.