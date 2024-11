Zásadní vylepšení displeje pro budoucí iPad Air, iMac i Studio Display se blíží! Víme, o co půjde

Ačkoliv jsou zobrazovací schopnosti displejů, které Apple používá ve svých produktech dlouhodobě na velmi vysoké úrovni, faktem je, že minimálně z hlediska obnovovací frekvence má řada produktů co zlepšovat. Apple totiž vsází ve svém portfoliu vlastně jen na dvě možností – konkrétně fixních 60Hz, nebo variabilních 120Hz, které nasazuje u Pro modelů iPadů, iPhonů a MacBooků. Jak se však nyní zdá, se 60Hz bychom se mohli alepsoň částečně co nevidět rozloučit.

Poté, co se začaly v předešlých týdnech šířit informace o tom, že Apple v příštím roce u základních iPhonů 17 přejde z 60Hz displejů na 120Hz panely a nabídne tak uživatelům plynulejší zobrazení pohyblivého obsahu, přišel před pár hodinami spolehlivý reportér Jason Snell s tím, že Apple nyní pracuje na 90Hz displejích pro budoucí iMacy, iPady Air či Studio Display. Pozitivní je pak to, že bychom se mohli těchto displejů dočkat snad už v příštím roce, jelikož například u iPadu Air se počítá s jeho nasazením spolu s čipem M3, který by měl tento model dostat v příštím roce.

Fotogalerie Mac Studio a Studio DIsplay 14 Mac Studio a Studio DIsplay 15 Mac Studio a Studio DIsplay 16 Mac Studio a Studio DIsplay 17 Mac Studio a Studio DIsplay 18 Mac Studio a Studio DIsplay 21 Mac Studio a Studio DIsplay 24 Mac Studio a Studio DIsplay 20 Mac Studio a Studio DIsplay 32 Mac Studio a Studio DIsplay 33 Mac Studio a Studio DIsplay 36 Studio_Display Mac Studio a Studio DIsplay 37 Mac Studio a Studio DIsplay 38 Vstoupit do galerie

Navýšení obnovovací frekvence displeje u levnější produktové řady Applu je přitom velmi pozitivní zprávou i pro profíky. Pokud by totiž Apple nasadil alespoň 90Hz displej u externího Studio Displaye, znamenalo by to prakticky 100%, že se další generace Pro Display XDR dočká taktéž minimálně 90Hz, spíš pak 120Hz.