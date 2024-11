iOS 18.2 výrazně vylepší sledování věcí přes AirTagy!

Zatímco nedávno vydaný iOS 18.1 lze hodnotit optikou evropského uživatele jako systém z hlediska novinek poněkud slabší, chystaný iOS 18.2 bude alespoň podle dvou dostupných bet „jiná káva“. Apple si totiž pro něj připravuje celou řadu různých novinek v čele s možností v EU odinstalovat další nativní aplikace a nastavit si místo nich nové výchozí a jak ukázala včera vydaná 2. beta, počítá i s upgradem pro AirTagy, respektive aplikaci Najít.

Beta testeři iOS 18.2 si v nové betě všimli toho, že do aplikace Najít přibyla možnost sdílet ztracené položky s leteckou společností či důvěryhodnou osobou. Jinými slovy, jakmile ztratíte předmět sledovaný přes AirTag, budete moci nově přes možnost „Sdílet polohu položky“ nasdílet jeho polohu přes URL odkaz na web komukoliv, komu bude potřeba. Ten si bude moci následně na jakémkoliv zařízení s přístupem k internetu otevřít webovou verzi aplikace Najít a sledovat polohu daného AirTagu. Díky tomu by tak měly být například právě letecké společnosti schopny lépe dohledat ztracená zavazadla, jelikož jejich zaměstnanci budou mít přístup přímo k poloze daného AirTagu poté, co jim jí majitel ztraceného zavazadla nasdílí. Fajn je navíc to, že odkaz přestane automaticky fungovat po týdnu, potažmo i dříve, pokud se povede ztracené zavazadlo vrátit.