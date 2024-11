Apple TV si začnou již brzy mnohem lépe rozumět s projektory

Společnost Apple vydala v první polovině tohoto týdne vydal první betaverzi operačního systému tvOS 18.2 pro vývojáře. Zmíněná aktualizace přináší hrstku vítaných vylepšení včetně příjemné novinky pro majitele Apple TV, kteří svůj přístroj často propojují s projektory.

Jak na sociální síti X poznamenal Sigmund Judge, aktualizace obsahuje novou možnost, která umožňuje Apple TV automaticky zjistit nejlepší poměr stran pro televizor nebo projektor. Mezi možnosti patří 16:9, 21:9, 2,37:1, 2,39:1, 2,40:1, DCI 4K a 32:9. Podpora poměru stran 21:9 byla oznámena jako jedna z funkcí operačního systému tvOS 18, ale v původní verzi tvOS 18 nebyla. Aktualizace tvOS 18.2 obsahuje kromě změny poměru stran také možnost zobrazit nebo skrýt zpětnou vazbu hlasitosti z externích zařízení, jako jsou například soundbary.

Součástí některé z nadcházejících verzí operačního systému tvOS 18.2 by měly být také nové spořiče obrazovky s populárním Snoopym – ty se ale podle dostupných informací v současné vývojářské betaverzi operačního systému tvOS 18.2. nenachází. Do konce roku by se uživatelé nicméně měli těchto spořičů dočkat, stejně jako dalších novinek, které společnost Apple přislíbila.