iOS 18.2 vyjde dřív, než se očekávalo!

Úspěch iOS 18.1, který Apple vydal minulé pondělí, zřejmě zamíchal s vydáním budoucích verzí iOS. Vyplývá to alespoň z informací velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana, jehož zdroje pochází pravděpodobně přímo z Applu. Ty přišly před pár hodinami konkrétně s tím, že iOS 18.2 s náloží dalších novinek z Apple Intelligence přijde dříve, než měl Apple původně v plánu.

Gurmanovy zdroje konkrétně tvrdí, že vydání iOS 18.2 je nově naplánováno na první prosincový týden, tedy na týden od 2. do 5. prosince s tím, že pokud se v jeho vývoji nestane nic neočekávaného, Apple systém v tomto období zejména kvůli snaze dostat k lidem další funkce Apple Intelligence vydá. V minulosti přitom druhé majoritní aktualizace iOS, tedy iOS x.2, vydával až ve druhém prosincovém týdnu, kdy například iOS 17.2 dorazil 11. prosince a iOS 16.2 zase 13. prosince. Dalším zásadním updatem by pak měl být podle zdrojů Gurmana iOS 18.4, jehož vydání by mělo proběhnout v březnu a jehož součástí by měly být další funkce Apple Inteligence.