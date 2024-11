Recenze PanzerGlass CARE Fearlessly: Krásný kryt, který potěší váš iPhone i přírodu

V dnešní recenzi se podíváme na další zajímavý kryt z dílny dánského výrobce ochranného příslušenství PanzerGlass. Do redakce nám dorazil konkrétně kryt CARE Fearlessly, který lze do jisté míry vnímat jako parádní alternativu k originálním silikonovým krytům od Applu. Jaká tedy tato žhavá novinka PanzerGlass CARE Fearlessly, která si svou premiéru odbyla teprve letos, je?

Specifikace

PanzerGlass CARE Fearlessly s MagSafe je stylové a odolné pouzdro, které kombinuje elegantní design s maximální ochranou. Bylo testováno při pádech z výšky až 2,4 metru, což svědčí o jeho mimořádné pevnosti i při zachování příjemné tenkosti. Uvnitř pouzdra se nachází jemné mikrovlákno, které zajišťuje dodatečnou ochranu a šetrnost vůči povrchu zařízení.

Kryt je dostupný konkrétně ve čtyřech barevných variantách, mezi kterými nechybí černá, modrá, zelená a broskvová, a je kompatibilní s MagSafe, díky čemuž jej tak můžete bez problému bezdrátově nabíjet i na magnetických nabíječkách, potažmo přes klasický MagSafe. Co se týče materiálu, kryt je vyroben z recyklovaného plastu a jeho obal s certifikací FSC™ garantuje udržitelnost – za každý strom použitý na výrobu balení je vysazen nový. PanzerGlass® navíc část zisku věnuje nadaci “The Perfect World Foundation”, která se zaměřuje na čištění pláží a moří od plastového odpadu.

Poměrně zajímavé je pak to, že ačkoliv PanzerGlass hovoří o krytu jako o plastovém, což by mohlo v leckom evokovat dojem tvrdého povrchu, pravda je zcela opačná. V ruce totiž kryt působí spíš jako extrémně jemný silikon, který je dle mého subjektivního názoru ještě jemnější než ten který používá u svých krytů Apple. Jeden originální silikonový Apple kryt mám totiž shodou okolností k dispozici a dotykem mi přijde opravdu hrubší, byť nepatrně. Není tedy třeba se obávat toho, že by byl CARE Fearlessly v ruce nepříjemný či studený, protože tomu tak rozhodně není.

Testování

Na testování se mi do rukou dostala konkrétně broskvová varianta, která sluší zejména světlejším modelům v čele s pouštním titanem, na kterém jsem kryt taktéž na fotil. Jestli se mi něco na tomto kousku opravdu líbí kromě designu, pak je to fakt, že telefon zvětšuje po nasazení opravdu minimálně. Je sice pravda, že když jsem kryt vybalil z balení, přišel mi zprvu relativně tlustý, nicméně jak jsem jej nasadil na telefon, zažil jsem velmi příjemné překvapení. Boky krytu jsou totiž z vnitřní strany poměrně dost „vybrány“ díky čemuž tak do nich rámeček telefonu dokonale zapadne a jeho horní okraj pak vytvoří přesah, který zcela překryje kovový rámeček telefonu a pokud máte na displeji tvrzené sklo, takřka se s ním spojí. Díky tomu tak vznikne opravdu prvotřídní ochranný efekt, kterému se dle mého dá skutečně věřit.

O ochranu se pak stará i vyvýšený plastový rámeček kolem zadního fotomodulu, který zajišťuje, že jakmile telefon položíte zády dolů, nebude se opírat o foťák, ale právě o tento rámeček, čímž se eliminuje riziko jeho poškrábání či jiného poškození. Kryta jsou pak samozřejmě i boční tlačítka pro ovládání hlasitosti, Power Button a Action Button a to taktéž velmi jemným plastem. Naopak tlačítko Ovládání fotoaparátu je odkryté skrze výřez a v rámečku krytu je pro něj navíc vytvořena malá prohlubeň, aby k němu měl uživatel dobrý přístup. A můžu potvrdit, že ten má. Ovladatelnost tlačítka Ovládání fotoaparátu v krytu je totiž srovnatelná s ovladatelností v jiných krytech, byť je třeba si zvyknout na to, že na prstu neucítíte jen samotné tlačítko, ale taktéž zaoblené hrany krytu, které jej převyšují.

Co se týče toho, jak kryt v ruce působí, musím říci, že pocit z něj má člověk opravdu velmi příjemný. Zprvu se sice může zdát, že je v něm telefon trochu kluzký, ale jakmile se trochu „ohmatá“, začne v ruce držet jako přibitý, což je super. Kdybych pak měl zhodnotit odolnost, vzhledem k použitému materiálu vás asi nepřekvapí, že kryt bez problému odolává nástrahám všedního dne typu klíče, propisky, drobné mince a tak podobně. Respektive, alepsoň v mém případě se tyto předměty na stavu krytu negativně nepodepsaly a to jsem mu dával „zahulit“ poměrně značně tím, že jsem jej přenášel v batohu, kde všechny tyto věci byly ledabyle pohozené. Velmi kladně pak hodnotím i to, jak se na krytu (ne)zachytávají šmouhy. Těch se totiž zachytí opravdu naprosté minimum a pokud se tak občas přeci jen stane, stačí je otřít klidně i suchým hadříkem a jsou pryč.

Jsou tu však dvě věci, na které vás raději upozorním, byť je vyloženě nevnímám jako negativa. Tou první jsou nápisy CARE na zádech krytu a PanzerGlass na jeho boku, které se nemusí líbit každému, jelikož minimalismus krytu trochu pošlapávají. Do příští generaci bych se tedy určitě přimluvil za jejich odstranění. Druhá věc pak ve výsledku není ani tak slabou stránkou krytu, jako spíš jeho vlastností. Protože je plastový, s relativně tvrdým skeletem a hlavně pak s dost „vybranými“ rámečky, které dokáží obepnout kovový rám telefonu opravdu značně, je jeho sundávání relativně namáhavé a chce trochu cvik.

Resumé

Kryty CARE Fearlessly jsou za mě osobně velmi zajímavou novinkou z dílny PanzerGlass, která má určitě velký potenciál do budoucna. Designově jsou totiž opravdu povedené, zpracování mají na velmi vysoké úrovni, ochranu nabízí prvotřídní a díky přesahu do ekologie potěší i všechny zeleně smýšlející jablíčkáře. Za standardní cenu 699 Kč se tedy dle mého jedná o opravdu povedený kousek, který vám bude na telefonu dělat radost.

Kryt PanzerGlass CARE Fearlessly lze zakoupit zde

Slevový kód

Slevu na PanzerGlass příslušenství lze u Mobil Pohotovosti získat naprosto jednoduše. Její výše se odvíjí od množství produktů, které zakoupíte s tím, že pokud se bude jednat o dva, stačí v košíku zadat kód „pg“ a je vám automaticky poskytnuta sleva 10 %. V případě, že se rozhodnete pro pořízení tří produktů z dílny PanzerGlass, tedy například krytek fotoaparátu, krytu a tvrzeného skla, po zadání stejného slevového kódu dostanete hned 15% slevu, což je v řeči korun 352 Kč při koupi HOOPS krytek, HardCase MagSafe D3O pouzdra a Edge-to-Edge ochranného skla. Jak tedy můžete sami vidět, ušetřit lze díky PanzerGlass velmi slušně.

