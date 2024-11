Recenze PanzerGlass Aluminium Frame: chraní displej před škrábanci, prasknutím i otisky

Ochranná skla Panzer Glass používám na iPhone už dlouhé roky a tak každý rok s příchodem nového iPhone přichází také nové sklo. tentokrát je to konkrétně Panzer Glass Aluminium Frame pro iPhone 16 Pro. Ten se od klasických skel liší rámečkem z hliníku, který má hned dvě zajímavé vlastnosti. Pojďme se tedy na sklo podívat trochu podrobněji v následujících řádcích.

Jako vždy, i tentokrát je součástí balení instalační rámeček, bez kterého bych si upřímně již dnes sklo na telefon nekoupil. Nikdy se vám nepodaří nalepit sklo tak přesně, jako právě s tímto rámečkem. Neskutečně to usnadňuje práci a zároveň máte sklo nalepené přesně tak, jak to má být. Kromě rámečku najdete v balení také ubrousek namočený v alkoholu pro odmaštění displeje, lepky na odstranění případného prachu a leštící hadřík. Nechybí pak samozřejmě ani samotné sklo.

To má tentokrát hliníkový rámeček z černé barvy, který má hned dvě vlastnosti. Jednak chrání a zpevňuje hrany skla, které jsou nejzranitelnější a u kterých při pádu hrozí největší šance na prasknutí. Díky tomu se výražně zvyšuje celková odolnost skla proti pádům a tlaku. Druhou vlastností je pak fakt, že rámeček je v černé barvě, díky čemuž nevidíte prach, jenž se tradičně dostává na okraje skla a zachytává se tam. Je pravda, že to funguje a prach skutečně nevidíte, navíc hrana je díky tloušťce 0,4mm téměř neviditelná a pokud používáte například originální obaly od applu nebo Beats, tak hrana skla lícuje s obalem, a to nejen na výšku, ale zejména na šířku, kdy Panzer Glass nabízí něco, co nazývá Ultra-Wide-Fit, kdy sklo překrývá skutečně téměř celé přední sklo telefonu, podk terým je samotný displej.

Co musím opravdu ocenit po více než měsící používání, protože jsem lepil sklo na telefon v den, kdy se začal prodávat je fakt, že ani po měsíci na skle neulpívají otisky tak, jako na displeji bez něj. Ochranná vrstva bránící ulpívání otisků tedy skutečně funguje a sklo, respektive displej se mnohem méně špiní. Má to však jednu drobnou nevýhodu, na kterou si zkrátka musíte zvyknout nebo volit jiný typ skla. Po skle klouže prst vlemi přijemně a otisky na něm opravdu zůstávají jen minimálně, ovšem je zde raster, který malinko, ale přece jen zhoršuje jednotnost displeje. Zkrátka to působí, jako by raster snižoval rozlišení displeje, sice minimálně, ale přece jen. Na prezentacích PanzerGlass rád ukzauje, co vše sklo dokáže přežít. Já mohu v praxi říct jen jediné, jsem nešika a telefon mi padá zhruba jednou za týden a nikdy se mi za poslední roky nestalo, že by to odnesl displej. Sklo by mělo zvládnout pád z výšky až 2,5 metru. Zda jej zvládne nebo ne upřímně netuším, záleží totiž jak telefon spadne.

Co však vím ze zkušeností za poslední roky je, že když spadne a nedej bože se rozbije samotné sklo, nerozbije se displej, a to je to hlavní o co jde. Někteří lidé často píší, že jim při pádu prasklo to či ono sklo a proto není dokonalé. Za mě je toto naprostý nesmysl. Když si dáte nalepit na auto ochranou fólii, vyjde vás to podle auta a kvality studia na cca 150 tisíc korun a světe div se, po dvou letech najdu na své fólii poškození, ovšem nenajdu jediné poškození na laku a to je to, proč tam ta fólie je. Stejný princip pak má ochranné sklo na displeji vašeho telefonu. Nejde o to, aby sklo přežilo cokoli, na co si vzpomenete, jde o to, aby to přežil displej a to z vlasntí zkušenosti vím, že přežije. Pokud hledáte kvalitní sklo, které ochrání váš iPhone před škrábanci a prasknutím displeje, pak je Panzer Glass velmi zajímavou volbou.

Slevový kód

Slevu na PanzerGlass příslušenství lze u Mobil Pohotovosti získat naprosto jednoduše. Její výše se odvíjí od množství produktů, které zakoupíte s tím, že pokud se bude jednat o dva, stačí v košíku zadat kód „pg“ a je vám automaticky poskytnuta sleva 10 %. V případě, že se rozhodnete pro pořízení tří produktů z dílny PanzerGlass, tedy například krytek fotoaparátu, krytu a tvrzeného skla, po zadání stejného slevového kódu dostanete hned 15% slevu, což je v řeči korun 352 Kč při koupi HOOPS krytek, HardCase MagSafe D3O pouzdra a Edge-to-Edge ochranného skla. Jak tedy můžete sami vidět, ušetřit lze díky PanzerGlass velmi slušně.

PanzerGlass produkty na Mobil Pohotovosti seženete zde