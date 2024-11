M4 Max je výkonnostní bestie! Mac Pro s M2 Ultra roznesl na kopytech

Je tomu sice teprve jen pár hodin, co jsme vás na našem magazínu informovali o prvních výsledcích výkonnostních testů nových čipů M4 Pro, ale už tu máme další nálož zpráv z tohoto soudku. V databázi Geekbench se totiž začínají objevovat i první výsledky čipu M4 Max, tedy nejvýkonnější verze čtvrté generace čipů Apple Silicon. A dle očekávání je výkon vskutku skvělý. Benchmarky totiž ukazují, že je M4 Max až o 20 % rychlejší než M4 Pro při úlohách využívajících vícejádrové procesy. A co víc, je o čtvrtinu rychlejší než M2 Ultra v Macích Studio a Pro.

Ačkoliv je testů v databázi Geekbench k vidění zatím velmi málo, zdá se, že by měl M4 Max se 16jádrovým CPU dosahovat v testu na více jader kolem 26 675 bodů. Ve stejném testu přitom M4 Pro dosahuje „jen“ 22 000 bodů a Mac Studio s M2 Ultra se 24jádrovým CPU pak dokonce „jen“ 21 351 bodů. M2 Ultra je přitom zhruba jen rok a čtvrt starý high-endový čip určený pro Macy Studio a Pro. Applu tedy stačil pouhý rok a čtvrt na to, aby jej výkonnostně předehnal a co víc, dostal jeho přemožitele do laptopů s nesrovnatelně menším chladícím systémem. Asi vás proto nepřekvapí, že je M4 Max v tuto chvíli nejrychlejším a nejvýkonnějším čipem rodiny Apple Silicon v databází Geekbench 6.