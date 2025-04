Změna vzhledu zad iPhone 17 Pro (Max) strhne lavinu nového typu příslušenství!

Zatímco zepředu bude iPhone 17 Pro (Max) vypadat podle všeho víceméně stejně jako tomu bylo v předešlých letech, jeho záda projdou poměrně zásadní proměnou. Konkrétně se zadní fotomodul podstatně rozšíří, kdy změní tvar z dosavadního čtverce se zaoblenými rohy na obdélník. Právě díky změně tvaru, kterou si podle všeho vyžaduje prostorově náročnější fotohardware, pak vzniká prostor pro příchod nového typu příslušenství, které by mohlo do budoucna ve světě Applu zajímavě celkovou tvář jablečných telefonů změnit. A co víc, výrobci jej již začínají chrlit, jak upozornil leaker Majin Bu.

Fotogalerie iPhone 17 Pro krytky 1 iPhone 17 Pro krytky 3 iPhone 17 Pro krytky 2 iPhone 17 Pro krytky 4 iPhone 17 Pro krytky 5 Vstoupit do galerie

Řeč je konkrétně o krytkách celého zadního fotomodulu, který poskytnou ochranu nejen objektivům, LiDARu a blesku, ale taktéž prostoru mezi nimi. A právě prostor mezi nimi budou dle všeho mnozí výrobci těchto krytek využívat pro různé grafiky, díky kterým záda iPhonů celkově ozvláštní a učiní veselejšími. Jak navíc můžeme vidět už nyní, typů grafik, které nevypadají vůbec zle, lze dostat na krytu dost a díky tomu, že se jedná o poměrně velký prostor, jsou navíc velmi slušně čitelné a celkově rozpoznatelné. Jste-li tedy příznivci podobných upgradů, máte se na co těšit.