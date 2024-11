iOS 18.1 dělá Applu radost, důvod nepřekvapí

Ačkoliv se může v našich očích zdát iOS 18.1 jako relativně nezajímavý update s minimem novinek, faktem je, že si jej Apple nemůže vynachválit. Vyplývá to alespoň ze slov jeho šéfa Tima Cooka, která zazněla u příležitosti včerejšího oznámení finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí.

Podle Cooka je totiž iOS 18.1 z hlediska rychlosti jeho přijetí dvakrát rychlejší než tomu bylo loni u iOS 17.1, tedy taktéž první majoritní aktualizace iOS 17. Proč tomu tak je si přitom lze vysvětlit naprosto jednoduše – iOS 18.1 totiž přináší do USA první várku funkcí z AI systému Apple Intelligence, ze kterého se Apple snaží prakticky od jeho představení budovat hlavní prodejní argument jeho nových produktů v čele s iPhony 16. Je tedy jasné, že američtí majitelé kompatibilních iPhonů a iPadů právě na tento update čekali jako na smilování a jakmile jej Apple uvolnil, začali jej ve velkém stahovat.

Dá se přitom očekávat, že stejnou radost udělá Apple i iOS 18.2, jelikož i v něm má připravené funkce Apple Intelligence, na které uživatelé čekají. Řeč je konkrétně o Image Playground a Genmoji, tedy generátoru vlastních emoji. Nadcházející měsíce tedy budou pro Apple minimálně optikou úspěchu jeho updatů skutečně veselé a my si můžeme jen zbožně přát, ať dodá do Apple Intelligence co nejdříve i podporu češtiny, abychom mohli na této „veselé vlně“ co nejdříve plout i my.