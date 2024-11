5 zajímavostí z finančních výsledků Applu za uplynulé čtvrtletí

Společnost Apple v průběhu tohoto týdne zveřejnila výsledky za čtvrté fiskální čtvrtletí roku 2024 (třetí kalendářní čtvrtletí) a oznámila čtvrtletní tržby ve výši 94,9 miliardy dolarů, což je o šest procent více než v předchozím roce. Během vyhlašování poskytli generální ředitel společnosti Apple Tim Cook a finanční ředitel Luca Maestri pohled na výsledky společnosti Apple, prodeje modelů iPhone 16, růst služeb společnosti Apple a další informace.

Zisk společnosti Apple a Apple Intelligence

Tržby vzrostly, ale zisk se během čtvrtletí snížil, protože společnost Apple musela jednorázově zaplatit 10,2 miliardy dolarů za urovnání daňových problémů v Evropské unii. V rozhovoru pro CNBC generální ředitel společnosti Apple Tim Cook uvedl, že iPhone 18.1 povzbuzuje zákazníky k upgradu a míra přijetí překračuje iOS 17.1 ve stejném období loňského roku. „Již nyní dostáváme skvělou zpětnou vazbu od zákazníků i vývojářů a opravdu velmi časnou statistiku s vypovídající hodnotou za pouhé tři dny: Uživatelé přijímají iOS 18.1 dvakrát rychleji než iOS 17.1 ve čtvrtletí před rokem,“ uvedl Cook pro CNBC. Cook také uvedl, že Apple věří, že služba Apple Intelligence je „přesvědčivým důvodem pro upgrade“, ale vzhledem k tomu, že byla spuštěna teprve před třemi dny, je k dispozici málo údajů.

Společnost Apple „postupuje co nejrychleji“, aby Apple Intelligence dostala do více zemí „a zároveň zajistila kvalitu“. Pokud jde o výzkum a vývoj, úroveň intenzity, kterou Apple do AI vkládá, se „hodně zvýšila“, přičemž na novou technologii byly vyčleněny i některé stávající zdroje.

Prodej iPhonů, Maců a iPadů

Není žádným překvapením, že prodeje iPhonů v tomto čtvrtletí vzrostly, protože v září byly uvedeny na trh modely iPhone 16. Tržby z prodeje iPhonů dosáhly 46,2 miliardy dolarů, což je nárůst oproti 43,8 miliardy dolarů v předchozím čtvrtletí. Cook uvedl, že prodeje iPhonu 16 v září 2024 byly silnější než prodeje iPhonu 15 v září 2023. Tržby z prodeje Maců a iPadů vzrostly – tržby z prodeje Maců dosáhly 7,7 miliardy dolarů, což je nárůst oproti 7,6 miliardy dolarů ve 4. čtvrtletí 2023, a tržby z prodeje iPadů dosáhly 7 miliard dolarů, což je nárůst o osm procent oproti 6,4 miliardy dolarů v loňském roce.

Nositelná elektronika

Tržby společnosti Apple z nositelné elektroniky (pod kterou spadají nejen Apple Watch, ale také sluchátka) v tomto čtvrtletí klesly a dosáhly 9 miliard dolarů, což je o tři procenta méně než 9,3 miliardy dolarů v loňském roce. Příjmy z nositelných zařízení za fiskální rok 2024 činily 37 miliard dolarů, což je méně než 39,9 miliardy dolarů ve fiskálním roce 2023. Přestože příjmy z nositelných zařízení poklesly, instalační základna hodinek Apple Watch dosáhla nového historického maxima a více než polovina zákazníků, kteří si hodinky Apple Watch během čtvrtletí zakoupili, byla v tomto směru nováčky.

Služby

Příjmy ze služeb dosáhly během čtvrtletí téměř 25 miliard dolarů, což je nárůst oproti 22,3 miliardy dolarů ve 4. čtvrtletí 2023 a nový historický rekord. Příjmy ze služeb za fiskální rok 2024 činily 95 miliard dolarů, což je více než 90 miliard dolarů v předchozím čtvrtletí. Placené a transakční účty dosáhly nového historického maxima a placené účty a předplatná meziročně vzrostla dvouciferným tempem. Apple má ve všech službách na své platformě více než 1 miliardu placených předplatných, což je dvakrát více než před čtyřmi lety.

Výhled na další kvartál a rozloučení s Lucou Maestrim

Pro prosincové čtvrtletí Apple očekává meziroční růst tržeb v nízkých až středních jednociferných číslech, přičemž tržby ze služeb porostou dvouciferně. Nejnovější vyhlášení finančních výsledků společnosti Apple bylo zároveň posledním, kterého se účastnil Luca Maestri. Ten k 1. lednu 2025 odchází ze své funkce a povede týmy podnikových služeb. Na pozici finančního ředitele nastoupí Kevan Parekh, který se připojí k výkonnému týmu společnosti Apple. Během hovoru k výsledkům Cook poděkoval Maestrimu za jeho „mimořádné služby ve funkci finančního ředitele společnosti Apple“ a uvedl, že Luca během svého desetiletého působení ve funkci odvedl „skutečně výjimečnou práci při formování společnosti Apple tak, jak ji známe dnes“. Maestri řekl, že působení ve funkci finančního ředitele společnosti Apple bylo „skutečnou ctí a úžasnou cestou“.