Pokud se bojíte rádi, stahujte! Epic rozdává zdarma akční hororovku Ghostwire: Tokyo

Bojíte se rádi? Pokud ano, pak si pro vás herní obchod Epic Games Store připravil chuťovku, která vás zabaví na dlouhé hodiny a co víc, i pořádně postraší. Ode dneška totiž rozdává po dobu následujících 7 dnů akční hororovku Ghostwire: Tokyo, která rozhodně stojí za to.

Ghostwire: Tokyo je akční dobrodružná hororová hra od japonského studia Tango Gameworks, vydaná společností Bethesda Softworks. Hra se odehrává v moderním Tokiu, které náhle zasáhne nadpřirozený jev, při kterém zmizí většina obyvatel města. V kůži hlavního hrdiny jménem Akito se hráči ocitnou v roli bojovníka s nadpřirozenými schopnostmi, který musí zlikvidovat nebezpečné duchy a démony známé jako „Visitors.“ Hráči využívají mystické techniky inspirované tradiční japonskou magií, což zahrnuje elementární útoky a ochranné rituály. Hra se zaměřuje na první osobu a nabízí unikátní bojový systém, kde kombinuje akci a průzkum města plného přízraků a tajemství. Každý kout Tokia je prosycen děsivou atmosférou, která umocňuje pocit osamělosti a nebezpečí. Grafická stránka hry detailně zobrazuje japonskou kulturu a architekturu, čímž vytváří autentický pocit z prostředí. Ghostwire: Tokyo také obsahuje řadu puzzlů a vedlejších úkolů, které umožňují hráčům odhalovat příběhové pozadí. Hra klade důraz na propojení moderního městského života s temným folklórem a mytologií. Tato originální kombinace akce a hororu nabízí hráčům nevšední herní zážitek.

Pokud vás tedy titul zaujal, neváhejte a přidejte si jej do své herní knihovny na Epic Games. K dispozici je ode dneška až do příštího čtvrtku 7. listopadu. Bohužel, jak se v poslední době stalo u her zdarma od Epic Games zvykem, hra podporuje jen operační systém Windows.

Ghostwire: Tokyo lze zdarma získat zde