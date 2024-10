Apple představil nové MacBooky Pro M4, M4 Pro a M4 Max! V hlavní roli brutální výkon

Očekávání se naplnila a Apple zakončuje týden oznamování zřejmě posledních hardwarových novinek odhalením nové generace MacBooků Pro. Ta se nicméně vydala spíš ve šlépějích v pondělí představených iMaců a nikoliv včera představených Maců mini, jelikož přináší spíše evoluční upgrady, nežli něco, co by šlo nazvat revolucí.

Hlavní novinkou letošní generace MacBooků Pro je samozřejmě nasazení čipů M4, M4 Pro a M4 Max, kdy základní M4 míří stejně jako v minulém roce do základního MacBooku Pro, zatímco M4 Pro a M4 Max do high-endových variant. Poměrně zajímavé je pak to, že všechny tři modelové řady jsou k dispozici ve vesmírně černé variantě. Ta byla přitom loni exkluzivní jen pro M3 Pro a M3 Max MacBooky.

Možná nejzajímavějším strojem je ve výsledku základní MacBook Pro M4, který dostal do vínku 16GB operační paměti a tři porty Thunderbolt 4. Jeho cena začíná na 49 990 Kč Kč s tím, že je stejně jako všechny předešlé novinky k předobjednání ode dneška, na pulty obchodů pak dorazí příští týden v pátek 8. listopadu. Co se pak týče high-endových modelů, ty se chlubí Thunderbolt 5 porty a až 24hodinovou výdrží, což je dle slov Applu nejvíce, co kdy jeho notebooky nabídli. Poměrně překvapivé je nicméně to, že model s čipem M4 Max nedisponuje dvojnásobnou operační pamětí oproti M4 Pro, jak tomu bylo u dřívějších generací, ale „jen“ 32GB, tedy 1,5násobkem. Jeho cena začíná ve 14“ variantě na 95 990 Kč, zatímco v 16“ variantě na 74 990 Kč.