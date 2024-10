Jak nahrát hovor na iPhone je po vydání iOS 18.1 jednou z nejčastějších otázek, kterou nám v komentářích či zprávách na našich sociálních sítích pokládáte. A my se vzhledem k tomu, že o této novince informoval Apple v českém popisu včera vydaného updatu vůbec nedivíme. Protože z jeho slov „Nahrávání hovorů vám umožňuje zaznamenávat živé telefonní hovory a audiohovory FaceTime. O tom, že se hovor nahrává, jsou účastníci informováni automatickým hlášením„, vyplývá, že by měla být nová funkce k dispozici i u nás.

Ano, v poznámkách „pod čarou“ se sice jako již tradičně píše, že některé funkce nemusí být k dispozici v určitých zemích a oblastech, nicméně obecně platí, že to, co není v dané zemi k dispozici, Apple do popisku updatu nepíše. Proto jsme v popisku iOS 18.1 nenašli ani zmínku o Apple Intelligence, která je přitom hlavní novinkou tohoto systému v USA. Bohužel, tentokrát se ale evidentně rozhodl pro změnu strategie.

Jak nahrát hovor na iPhone? Přes nativní řešení Applu to nepůjde

Už na WWDC v červnu Apple při demonstraci možnosti nahrávání hovorů na iPhone upozorňoval na to, že se jedná o funkci založenou na Apple Intelligence a to mimo jiné proto, že může být hovor nejen nahráván, ale taktéž rovnou přepisován do textové verze, která je následně uložena do aplikace Poznámky. Pro nahrávání pak nasadil do levého horního rohu rozhraní hovorů nezaměnitelnou ikonu, přes kterou se vše spouští. Pokud jste tedy již nahrávat hovor po instalaci iOS 18.1 zkoušeli, určitě již víte, že přes nativní systémové řešení v iOS 18.1 v ČR zatím nahrávat hovory nelze. Aby to bylo možné, musela by zde fungovat Apple Intelligence, přičemž pokud by se vám zde povedla zaktivovat, hovor by se sice nahrál, jeho přepis by však vzhledem k nepodpoře češtiny k dispozici nebyl.

Nahrát hovor na iPhone však přesto existuje. Nedávno jsem měl možnost testovat nová sluchátka Xiaomi Buds 5, která mě velmi příjemně překvapila jak svým zvukem, tak právě i možností nahrávání hovorů. Zkoušel jsem přes ně nahrát jak klasické GSM hovory, tak i hovory přes FaceTime, Messenger a tak podobně, přičemž ve všech případech fungovalo nahrávání naprosto bez problému. Celý nahrávací systém je totiž u nich podle všeho postaven jinak než o co se snaží nejrůznější aplikace v App Store, potažmo jaké je řešení Applu. Vy totiž ve své podstatě nenahráváte hovor přicházející přímo do telefonu, ale záznam toho, co vám zní ve sluchátkách – tedy de facto „přeposlaný“ zvuk. Za mě se tedy jedná o rozhodně velmi zajímavé řešení, se kterým dost možná nepočítal ani samotný Apple.