Recenze Xiaomi Buds 5: Tvrdá konkurence pro AirPods 4 s ANC za poloviční cenu

V dnešní recenzi se podíváme na velmi zajímavá sluchátka z dílny čínského giganta Xiaomi. Do redakce nám totiž nedávno dorazila na testování nová generace sluchátek Buds a jelikož mi coby uživateli AirPods 4 přistály na stole vzhledem k tomu, že se jedná o konkurenci právě pro tyto AirPods, strávil jsem posledních pár dní s touto novinkou v uších. Jaká tedy je?

Technické specifikace, zpracování a design

Přestože by dost možná leckdo vzhledem k tomu, že začala sluchátka Buds 5 tuzemský trh zaplavovat až po představení AirPods 4, řekl, že se jedná ze strany Xiaomi o další z jeho pokusů o kopírování, není tomu tak. Respektive, Xiaomi se sice dost možná u Applu inspirovalo, sluchátka Buds 5 však v Číně představilo již v červenci, zatímco AirPods 4 si svou premiéru odbyly až v září. S ohledem na funkce či design si ale jsou oba modely podobné víc než dost.

Tvarově jsou Xiaomi Buds 5 čtvrté generaci AirPods podobná opravdu značně, díky čemuž tedy sedí v uších stejně pohodlně jako sluchátka od Applu. Pokud vám tedy tento typ peckových sluchátek sedí, zde si přijdete na své. Nabíjecí krabička Xiaomi Buds 5 je sice trochu větší, zato však dokáže sluchátkům zajistit až 39 hodin výdrže při vypnutém ANC. V případě AirPods se přitom bavíme „jen“ o 30 hodinách, takže zde mají Buds 5 jasně navrch.

Co se týče dalších technických specifikací, sluchátka jsou kompatibilní jak s Androidem, tak samozřejmě i s iOS, přičemž plné kompatibilitě dopomáhá aplikace Xiaomi Earbuds App, přes kterou si lze donastavit spoustu věcí v čele s intenzitou ANC, zvukovými režimy a spoustou dalších věcí. O tom ale až později. O nabíjení se zde stará USB-C port na spodní straně, o konektivitu pak zase Bluetooth 5.4. Super je, že technologie, kterou ve spolupráci s Qualcommem a Hi-Res HiFi zvukem vytvořil tým audio odborníků Xiaomi, přináší autentický zvukový zážitek jako na živém koncertě. Ať už jste doma, na cestách nebo v práci, hudba zní tak, jak to umělci zamýšleli. Tato sluchátka navíc nejsou jen o zvuku. ale i o mikrofonech. Nasazen u nich totiž byl inteligentní algoritmus pro potlačení hluku větru, díky čemuž si tak lze ze sluchátek pohodlně zavolat i v případě, že kolem vás zrovna sviští vítr až do rychlosti 43,2 km/h. Venkovní pochůzky s občasným pofukováním kolem vás tedy snímání vašeho hlasu nepošlapou.

Zatímco AirPods jsou k dostání jen v bílé variantě, v případě Xiaomi Buds 5 máte na výběr z bílé, černé a titanově šedé verze, přičemž ve všech případech je pouzdro i sluchátka kombinací lesklého a matného plastu. Cena těchto sluchátek je 2490 Kč.

Testování

Musím říci, že jsem se na testování Xiaomi Buds 5 opravdu těšil, jelikož jsem byl velmi zvědavý na to, jak zdatná konkurence pro AirPods 4 to vlastně je. Právě AirPods 4 mi totiž přijdou ze strany Applu extrémně povedené pro své kvalitní ANC i zvukovou složku a tak je jejich vyzvání k souboji ze strany Xiaomi docela odvážný krok. Musím ale říci, že se v lecčem vyplatil.

Spárování sluchátek s iPhonem je otázkou pár vteřin, kvůli jejich plné funkčnosti však budete muset z App Store stáhnout výše zmíněnou aplikaci Xiaomi Earbuds App. Ta je nicméně kompletně v češtině a celkově funguje velmi spolehlivě, takže věřím, že vás její používání příliš obtěžovat nebude. Jakmile budete mít staženo, proces párování sluchátek s telefonem je bleskový, stejně jako instalace nejnovější verze firmware, která vám zajistí, že budou sluchátka fungovat nejlépe, jak jen mohou.

Ještě než se pustím do hodnocení zvuku, musím vysmeknout Xiaomi pochvalu za to, co vše umožňuje v aplikaci nastavit. K dispozici máte například menu pro nastavení gest, kdy si můžete různá gesta dle libosti nastavit na jednen stisk levého či pravého tlačítka, dvojitý stisk levého či pravého tlačítka, trojitý stisk levého či pravého tlačítka či stisk a přidržení levého či pravého tlačítka, přičemž samozřejmě na každé tlačítko lze nastavit něco jiného. Ve výsledku si tak můžete poměrně velkoryse nastavit přetáčení skladeb, zvyšování či snižování hlasitosti, přehrávání a pozastavení, ale co víc, třeba i aktivaci nahrávání zvuku nebo ovládání focení, potažmo aktivaci ANC či hlasového asistenta.

Nahrávání zvuku je pak extrémně zajímavou záležitostí, kterou vidím u sluchátek snad poprvé v životě. K dispozici máte konkrétně dvě možnosti – buď nahrávat zvuk, který zachycují sluchátka, nebo – a to je podstatně zajímavější – nahrávat telefonní hovor. Stačí, když si tuto možnost v aplikaci zaktivujete a následně vytočíte hovor, popřípadě jej přijmete a poté funkci zapnete. Jakmile se tak stane, začnou sluchátka hovor zaznamenávat a pak vám jej umožní uložit do telefonu, ze kterého si jej můžete přehrát. Jediný limit je v tomto případě omezení nahrávání na 90 minut, což ale věřím, že nikoho až tak omezovat nebude. Osobně jsem testoval funkci jak při klasickém GSM hovoru, tak i při FaceTime hovoru, přičemž v obou případech se zaznamenával jak můj hlas, tak i ten protistrany. Za mě se tedy jedná o extrémně zajímavou funkci, jejích existence v aplikaci mě docela překvapuje vzhledem k tomu, jak Apple dlouhodobě proti nahrávání hovorů bojuje.

Co se týče zvukové složky, která je samozřejmě u sluchátek nejdůležitější, zde si troufám říci, že Xiaomi Buds 5 zní rozhodně mnohem lépe než jak byste za cenu 2490 Kč čekali. Jejich zvuk je čistý, energický, poměrně hutný a celkově i dost přirozený. AirPods mi sice přijdou zvukově povedenější, jelikož jejich přirozenost a jistota v každém tónu je za mě o něco lepší, Buds 5 však na ně v žádném případě nějak markantně neztrácí. Pokud vám navíc nebude výchozí zvukové nastavení sympatické, můžete si zvuk přizpůsobit přes aplikaci skrze vyvážení zvuku, kde je celkem pět přednastavených možností s tím, že tu šestou si můžete vytvořit vy sami. Díky tomu si tak můžete zvuk přizpůsobit přesně tak, jak byste jej rádi slyšeli a já musím uznat, že rozdíly mezi jednotlivými režimy jsou opravdu znát. Například při aktivním zvýraznění hlasu je hlas interpreta skutečně podstatně pronikavější, zatímco při snížení basů jsou i přebasované skladby rázem daleko snesitelnější.

Aktivní potlačení okolního hluku je pak za mě též velmi povedené. I zde vsází výrobce na pouštění speciálního „šumu“ do zvukovodů, který blokuje zvuky zvenčí a tím navozuje iluzi izolace od okolního světa. I zde sice musím říci, že v porovnání s AirPods 4 s ANC zde Xiaomi trošičku ztrácí, jelikož ANC v podání Applu je trochu přirozenější, účinnější a tedy i lepší, na sluchátka za 2490 Kč je však zde přítomné ANC naprosto bombastické. Jakmile si jej totiž zapnete, při procházce městem vás hned tak něco nevyruší. Jasně, troubení aut a tak podobně uslyšíte, ale jakmile kolem vás bude projíždět vůz či kolo, proběhnou výskající děti a tak podobně, nebudete o nich mít pravděpodobně ani páru.

Co mi pak přijde vyloženě super, je možnost si ANC opět v aplikaci solidně přizpůsobit. Konkrétně mám na mysli jeho intenzitu, kdy si můžete okolní zvuky tlumit přesně tak, jak je vám příjemné například s ohledem na vaší bezpečnost právě při pochybu ve městě. Pomocí posuvníku si jednoduše nastavíte intenzitu, které bude následně tlumení odpovídat, a je hotovo. Kdybych pak měl zhodnotit výdrž baterie, ta se samozřejmě různí člověk od člověka podle toho, jak jste zvyklí sluchátka používat. V mém případě vydržela nabitá při denních hovorech a pár hodinách poslechu hudby celý týden. To je sice fajn, ale musím říci, že mi zde trochu vadí absence podpory bezdrátového nabíjení, díky které mi AirPods vydrží s trochou nadsázky nekonečně dlouho. Kolem sebe mám totiž neustále dost bezdrátových nabíječek a je pro mě zkrátka jednodušší na ně AirPods na chvíli položit, aby se „nakrmily“ a já tak nemusel řešit jejich nabíjení přes kabel. Takže ve výsledku i když mají Xiaomi Buds 5 lepší výdrž než AirPods 4, nemyslím si, že tuto věc člověk nějak výrazněji ocení.

Naopak ale zcela určitě ocení to, že si sluchátka po opětovném připojení k telefonu pamatují své poslední nastavení. Pokud jste tedy například měli aktivní ANC a vytáhli jste sluchátka z uší, po jejich opětovném připojení se vám ANC automaticky zapne. Je sice trochu škoda, že k jeho aktivaci je třeba využít buď nožičky sluchátek s tlakovými senzory nebo aplikaci, jelikož aktivaci ANC přes ovládací centrum si Apple drží pro AirPods, nejedná se ale ve výsledku o nic až tak otravného. Co naopak pro majitele AirPods otravné minimálně ze začátku trochu je, je nabíjecí pouzdro, které je vytvořeno v trochu jiném duchu než tomu je u Applu. Namísto odklopení horní strany a vsunutí sluchátek do dvou otvorů zde totiž odklopujete podstatně větší část pouzdra a sluchátka do něj pokládáte „naležato“, na což si musí vaše ruce chvíli zvykat. Po pár dnech používání Xiaomi Buds 5 vám ale přijde tento pohyb naprosto intuitivní.

Resumé

Sluchátka Xiaomi Buds 5 jsou pro mě opravdu velmi příjemným překvapením a zároveň produktem, od kterého by se Apple klidně mohl částečně inspirovat. Kdyby totiž vytvořil pro AirPods v nastavení iPhonu dedikovanou sekci, ve které by umožnil jejich snadnou aktualizaci, nejrůznější přizpůsobení (respektive jejich větší množství oproti tomu, co nabízí nyní) a tak podobně, určitě by to špatné nebylo, stejně jako by leckoho mohlo potěšit nastavení intenzity ANC. Celkově jsou tedy Buds 5 od Xiaomi opravdu povedená sluchátka, která mají dle mého rozhodně potenciál AirPodům 4 zavařit. Za cenu, za kterou je lze sehnat, toho totiž nabízí mnohem víc, než by člověk na první pohled čekal.

