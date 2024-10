Apple po 20 letech oživí design legendárního iMacu G4 přezdívaného lampička

Poslední měsíce se čím dál tím víc spekuluje nad tím, že Apple má ve vývoji hned několik nových produktů, které jsou určené pro chytrou domácnost. Jedním z nich je i zařízení, které má sloužit pro ovládání chytré domácnosti a jedná se v podstatě o dotykový displej se spodní částí, kterou tvoří podstavec s reproduktorem. Právě o tomto zařízení nyní Mark Gurman z Bloombergu uvedl nové detaily. Podle Gurmana bude zařízení uvedeno během příštího roku a bude nabízet základu ve tvaru poloviny koule, z níž bude na držáku vyčnívat obrazovka, jenž bude k základně umístěna šikmo. Celý design tak bude výrazně připomínat ikonický iMac G4, kterému se lidově přezdívalo lampička a podle množství fanoušků se jednalo o nejhezčí počítač nebo dokonce produkt v historii Applu.

Tento dnes již dvě desítky let starý produkt se měl podle Gurmana stát inspirací pro něco, co by se mělo stát středobodem naší chytré domácnosti. Aktuálně lze jako takzvaný hub pro homekit zařízení použít například Apple TV, HomePod nebo iPad. Velikost displeje očekávaného zařízení nebude příliš velká. Konkrétně se má jednat o čtvercový displej, jenž bude velký zhruba jako dva iPhony vedle sebe. Malá velikost je odrazem snahy Applu udržet nízkou cenu, aby měli uživatelé možnost pořídit si toto zařízení do více místností v domě a ovládat tak svou chytrou domácnost pomocí něj ať jsou v domě kdekoli.

Na zařízení bude mít uživatel možnost spouštět řadu aplikací podobně jako na iPadu a to včetně poznámek, kalendáře, FaceTime, Apple Music a mnoho dalších. Samozřejmostí je pak kompletní rozhraní pro ovládání chytré domácnosti. Kromě tohoto základního a poměrně levného zařízení by měl Apple nabídnout také zařízení s větším displejem na robotické paži, která bude schopna identifikovat uživatele a automaticky jej sledovat a natáčet displej tak, aby byl vždy proti jeho tvář. Tento produkt by měl být však již ze zcela jiné kategorie s cenou okolo 1000$ a měl by dorazit na trh nejdříve v roce 2026.