Recenze JBL Live Beam 3: Sluchátka s množstvím funkcí, dotykovým pouzdrem i skvělou výdrží

Pro fanoušky dobrého zvuku je značka JBL známou záležitostí a na trhu si vybudovala dobrou pověst. V její bohaté nabídce, nejen pokud jde o segment TWS sluchátek, si člověk snadno najde s ohledem na vybavenost funkcemi, barevné provedení, dostupnost i preferovaný tvar to pravé.

Každému z nás sedí něco trochu jiného. V řadě Live máte na výběr kromě špuntových sluchátek s nožičkou – JBL Live Beam 3, na které se dnes zaměříme a lze je považovat za pravděpodobně nejuniverzálnější, také variantu bez ní v podobě JBL Live Buds 3 a nechybí zde ani pecky s označením JBL Live Flex 3 – všechny v téže cenové hladině a s chytrým pouzdrem vybaveným dotykovým displejem. S tím dokážete odbavit vše potřebné, bez nutnosti sáhnout po smartphonu.

Pakliže váháte, které z nich upřednostnit, možná oceníte pomoc na stránce JBL Fit Checker, která vás dokáže nasměrovat k volbě, jež nakonec bude nejlépe odpovídat individuálním nárokům a prioritám. Stačí přes průvodce pořídit fotografie svého sluchového ústrojí a ve formuláři odpovědět na několik upřesňujících otázek. Mně z analýzy vyšel jako optimální právě model Live Beam 3, pročež jsem byl samozřejmě zvědavý, do jaké míry s ním budu spokojen.

JBL Live Beam 3 seženete ve 4 barevných provedeních – klasickém černém, modrém, stříbrném a fialovém, které jsem měl k dispozici. Mimo nadprůměrné kvality zvuku se můžete spolehnout na moderní konektivitu, úctyhodnou výdrž baterie, jež se v kombinaci s casem vyšplhá až ke 48 hodinám s vypnutým ANC, a k ruce vám bude nabíjení přes kabel i to bezdrátové. Šest mikrofonu zde zajišťuje vynikající srozumitelnost hovorů, a to i za ne zcela vyhovujících podmínek. Pochopitelně nelze opomenout JBL Spatial Sound umocňující prostorový zážitek a v neposlední řadě také Noise Canceling, jež při separaci od prostředí odvádí velmi dobrou práci, stejně jako režim Ambient Aware, jež vás naopak propojí s okolním světem. Kompatibilita s přehlednou aplikací JBL Headphones poskytuje přístup k mnoha nastavením, včetně desetipásmového ekvalizéru a jeho presetům nebo vytvoření osobního poslechového profilu Personi-Fi 3.0. Tím však výčet funkcí zdaleka nekončí. Pojďme ale nejprve nahlédnout do balení a vyzkoušet co všechno JBL Live Beam 3 umí.

Obsah balení

JBL Live Beam 3 k vám doputují v relativně útlé krabičce s potiskem ze sójového inkoustu, přičemž její boky a zadní strana, kde průzor dává nahlédnout na chytré pouzdro, odrážejí zvolený odstín. Dovnitř proniknete odstraněním přelepek vespod a zatáhnutím za textilní poutko.

Fotogalerie JBL Live Beam 3 - box front JBL Live Beam 3 - box angle side 2 JBL Live Beam 3 - box angle side 1 JBL Live Beam 3 - box open 1 JBL Live Beam 3 - box open 2 Vstoupit do galerie

Tak se dostanete k papírovému boxu rozdělenému na dva oddíly. První z nich z recyklovaného plastu obsahuje case se sluchátky uvnitř i sadu tří různě velkých nástavců do uší odpovídající barvy, zatímco ve druhém narazíte na dokumentaci a 20cm kabel USB-C na USB-A pro potřeby dobíjení.

Fotogalerie #2 JBL Live Beam 3 - box open 3 JBL Live Beam 3 - small box hand JBL Live Beam 3 - small box open 2 JBL Live Beam 3 - documentation JBL Live Beam 3 - USB-C small box JBL Live Beam 3 - plastic box open hands JBL Live Beam 3 - plastic box open 2 JBL Live Beam 3 - plastic box open 3 JBL Live Beam 3 - smart case hand JBL Live Beam 3 - smart case prepare JBL Live Beam 3 - plastic box table bottom JBL Live Beam 3 - plastic box table front JBL Live Beam 3 - tips detail 1 JBL Live Beam 3 - tips detail 2 Vstoupit do galerie

Fyzické vlastnosti

Samotná sluchátka oválného tvaru jsou velice lehká. Jedno s rozměry 23,74 mm na šířku, 31,04 na výšku a 22,51 mm do hloubky (v nejvzdálenějších bodech) váží pouhých 5 g. Přečnívající díl nožičky s lesklou úpravou ozdobený logem, nad nímž umožňuje ovládání dotyková plocha, zabírá zhruba 1,5 cm. Na vnitřním povrchu najdete dva kontaktní body, přes které probíhá dobíjení.

Fotogalerie #3 JBL Live Beam 3 - case headphones front angle OK JBL Live Beam 3 - Beam and case table JBL Live Beam 3 - Beam and case table 3 JBL Live Beam 3 - Beam and case table 5 JBL Live Beam 3 - Beam and case table 6 JBL Live Beam 3 - Beam and case table 7 JBL Live Beam 3 - Beam and case table 2 JBL Live Beam 3 - Beam and case table 4 Vstoupit do galerie

Ani chytré pouzdro se svými 72 g vaši kapsu nijak citelně nezatíží a proporcemi 61 mm na šířku, 51 mm na výšku a 30,25 mm do hloubky se vejde takřka kamkoli. Hned na první pohled na sebe upozorní obdélníkový displej s úhlopříčkou 1,45″ olemovaný černým rámečkem. V pravém horním rohu se pak nachází praktické očko k případnému provlečení šňůrky a uprostřed za kloubem párovací tlačítko, USB-C port a indikační dioda informující o aktuálním stavu baterie. Doplnění energie přes nabíjecí podložku je přizpůsobena zadní část casu.

Fotogalerie #4 JBL Live Beam 3 - case in hand JBL Live Beam 3 - case front JBL Live Beam 3 - case side angle 1 JBL Live Beam 3 - case side angle 2 JBL Live Beam 3 - case back JBL Live Beam 3 - case top USB-C JBL Live Beam 3 - just case front angle JBL Live Beam 3 - just case open hand Vstoupit do galerie

Párování a klíčové schopnosti aplikace JBL Headphones

Po rozložení obsahu třeba na stole nebo jiné vhodné ploše nastává ten správný čas pustit se do propojení se smartphonem. To probíhá stisknutím malého tlačítka pod kloubem casu nebo připojením k nabíječce po dobu alespoň 2 sekund.

Fotogalerie #5 JBL Live Beam 3 - case button hands JBL Live Beam 3 - USB-C cable hand JBL Live Beam 3 - case USB cable hands 1 JBL Live Beam 3 - case USB cable hand 2 JBL Live Beam 3 - case McBook chanrging Vstoupit do galerie

Pak již můžete upřít pozornost k obrazovce telefonu, provést párování klasicky přes systémové rozhraní a z App Store či Google Play stáhnout aplikaci JBL Headphones. Po jejím otevření uvidíte JBL Live Beam 3 v seznamu zařízení a následně se objeví průvodce, který vás v případě zájmu provede volbou nástavců a poskytne několik šikovných tipů k nejdůležitějším funkcím typu ANC, Voice Aware nebo optimalizaci ovládacích gest tak, aby odpovídaly vašim osobním potřebám.

Fotogalerie #6 JBL Live Beam 3 - iPhone SE start app JBL Live Beam 3 - iPhone SE case update app 2 JBL Live Beam 3 - iPhone SE case update app 1 JBL Live Beam 3 - iPhone SE Check My best Fit app JBL Live Beam 3 - iPhone SE, app, headphones hands Vstoupit do galerie

Poté již budete mít pod palcem všechny informace i schopnosti aplikace. Nejvýše to jsou údaje o stavu nabití pravého i levého sluchátka a rovněž pouzdra, pod něž vývojáři umístili 3 záložky, konkrétně General, Audio a Others. První z nich kromě jiného zpřístupňuje veškerá nastavení související s aktivním potlačením hluku, včetně adaptivního ANC, propustnosti s možností zvolit si úroveň slyšitelnosti okolí, přičemž pro potřeby vedení běžné konverzace je k dispozici položka TalkThru. Dále se zde setkáte s oddílem věnovaným pouzdru, kde jde měnit jeho parametry od intenzity jasu přes tapetu až po rozhodnutí zda a v jakém rozsahu bude zobrazovat notifikace.

Fotogalerie #7 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 2 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 3 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 1 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 4 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 5 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 6 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 7 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 8 Vstoupit do galerie

Níže můžete povolit také Smart Talk, jež po 5, 15 nebo 20 sekundách automaticky sníží hlasitost playbacku a zapne jmenovanou funkci TalkThru pro bezproblémový průběh rozhovoru. Pokud se vyjma oblíbených interpretů se sluchátky rádi oddáváte také sledování filmů, jistě oceníte možnost přepínání mezi Audio módem kladoucím na první místo kvalitu a Video módem, kdy do hry vstupuje faktor co možná nejpřesnější synchronizace se sledovaným obsahem. Výčet doplňují třeba chytré automatizace, které po vysunutí JBL Live Beam 3 pozastaví přehrávání, případně přijmou hovor po jejich opětovném vsazení do uší, nebo přizpůsobení gest pro levé i pravé sluchátko.

Fotogalerie #8 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 10 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 11 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 12 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 13 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 14 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 15 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 16 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 17 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 18 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 19 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 20 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 9 Vstoupit do galerie

Záložka Audio obsahuje množství nástrojů pro úpravu zvuku, ať už se jedná o desetipásmový ekvalizér, aktivaci prostorové reprodukce Spatial Sound s předvolbami pro film, hudbu i hraní her nebo vytvoření osobního poslechového profilu. Součástí nabídky jsou taktéž modifikace, s nimiž lze pracovat v rámci uskutečňování hovorů a v praxi fungují velmi dobře.

Fotogalerie #9 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 21 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 22 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 23 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 24 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 25 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 26 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 26a JBL Live Beam 3 Headphones app screen 26b JBL Live Beam 3 Headphones app screen 26c JBL Live Beam 3 Headphones app screen 30 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 31 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 32 Vstoupit do galerie

Poslední je na řadě sekce Others. Ta uživatelům předkládá sadu relaxačních zvuků s časovačem, které si můžete namíchat dle libosti, ale rovněž vám pomůže s hledáním vašich Live Beam 3, pokud je někde odložíte a nebudete si moci vzpomenout kde (Find My Buds). Za zmínku jistě stojí taktéž dostupnost opatření zaměřených na úsporu energie – Power Saving, kde lze zapnout přepínače pro Auto Standby, kdy sluchátka po 15 minutách přejdou do režimu spánku, i pro automatické vypnutí po uplynutí 30 minut, 1 nebo 2 hodinách – Auto Power Off. Pakliže byste si s něčím nevěděli rady, po klepnutí na nejníže umístěný rámeček Support získáte potřebné informace o nainstalované verzi softwaru obou komponentů (špuntů a pouzdra) i ty obsažené v Průvodci rychlým startem, eventuálně zde můžete provést resetování k továrnímu nastavení.

Fotogalerie #10 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 33 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 34 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 35 JBL Live Beam 3 Headphones app screen 36 Vstoupit do galerie

Rozhraní chytrého pouzdra a jeho přínosy

Jak zaznělo úvodem, převážnou většinu operací jste díky chytrému pouzdru schopni provádět, aniž byste museli šmátrat po telefonu, hledat patřičnou ikonu a spouštět mobilní aplikaci. Na 14 stránkách, jimiž lze listovat na displeji casu (viz galerie níže) se snadno dostanete k ovládání přehrávání, hlasitosti, samozřejmě k nastavení Ambient Sound (ANC, Ambient Aware, TalkThru), prostorovému zvuku, ale také k předvolbám ekvalizéru, příjmu oznámení a mnoha dalším funkcím, včetně praktické svítilny, změny pozadí nebo intenzity jasu.

Fotogalerie #11 JBL Live Beam 3 - case screen 1 JBL Live Beam 3 - case screen 2 JBL Live Beam 3 - case screen 4 JBL Live Beam 3 - case screen 5 JBL Live Beam 3 - case screen 6 JBL Live Beam 3 - case screen 7 JBL Live Beam 3 - case screen 8 JBL Live Beam 3 - case screen 9a JBL Live Beam 3 - case screen 9b JBL Live Beam 3 - case screen 10 JBL Live Beam 3 - case screen 11 JBL Live Beam 3 - case screen 12 JBL Live Beam 3 - case screen 13 JBL Live Beam 3 - case screen 14 JBL Live Beam 3 - case screen 14a JBL Live Beam 3 - case screen 14b JBL Live Beam 3 - case screen 15 Vstoupit do galerie

Kompletní výčet funkcí pouzdra:

Kontrola přehrávání

Ovládání hlasitosti

Zapnutí či vypnutí ANC, Ambient Aware, TalkThru

Aktivace a přepínání mezi presety (Movie, Music, Game) prostorového zvuku Spatial Sound

Přístup k předvolbám ekvalizéru

Časovač s nastavením v rozsahu 5 – 60 minut

Úroveň jasu displeje (3 kroky)

Změna tapety

Přístup ke 3 úrovním slyšitelnosti vlastního hlasu při uskutečňování hovorů

Zapnutí a vypnutí funkce Auto Play&Pause

Povolení notifikací a upozornění na příchozí zprávy

Nalezení odložených Live Beam 3 díky Find My Buds zvlášť pro pravé i levé sluchátko

Svítilna

Nastavení jazyka

Základní technické údaje

Zvukový zážitek s JBL Live Beam 3 zprostředkovávají 0.39″ (10mm) dynamické měniče s impedancí 16 Ω a frekvenční odezvou 20 Hz až 40 kHz. Bezdrátová komunikace probíhá přes Bluetooth – u pouzdra ve verzi 5.1 a u sluchátek ve verzi 5.3 s podporou profilů A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2 a HFP V1.8. Pokud jde o citlivost mikrofonů, výrobce udává -38 dBV na Pa (měřeno při 1 kHz). Energii dodává pouzdru 3,8V Li-ion baterie s kapacitou 680 mAh, která u sluchátek při napětí 3,85 V činí 68 mAh. Tyto parametry dokáží přinést až 48 hodin poslechu při vypnutém ANC. Samotné pecky mohou za těchto podmínek hrát až 12 hodin, přičemž o dalších 36 možnosti rozšíří case, s nímž od vybití dosáhnete maxima za 120 minut. Ovšem i po zapnutí aktivního potlačení hluku, respektive True Adaptive ANC jsou hodnoty vynikající, když se výdrž sníží v prvním případě na 10 a v druhém na 9 hodin provozu. Velmi slušné jsou rovněž hodnoty pro telefonování, kdy s JBL Live Beam 3 můžete s někým hovořit až 6 hodin a aktivujete-li ANC zkrátí se tato doba jen o 60 minut. Stupeň krytí IP55 zanechá majitele klidnými, ať už jde o ochranu proti vniknutí pevných částic nebo kapalin.

Osobní dojmy a hodnocení

Po zkušenostech s Live Flex 3, která mi v uších úplně dokonale neseděla, a doporučení ideálního řešení v podobě Live Beam 3 stránkou JBL Fit Checker, musím říci, že na mně návrh udělal velmi dobrý dojem. Samozřejmě že samotné rozdíly ve tvaru předurčují Beam 3 k lepšímu pocitu z výsledků aktivního potlačení hluku. Možná se právě tento faktor propisuje do skutečnosti, že se model stává nejčastější volbou velké části zákazníků.

Odlišnosti se ukazují i ve stupni ochrany, kdy se Beam 3 i Buds 3 mohou pochlubit hodnotou IP55, zatímco Flex 3 IP54. Pokud však některý z jmenovaných produktů úplně nezapadá do vaší představy, dobrou zprávou je, že JBL vám dává na výběr z 5 možností prémiových sluchátek s dotykovým pouzdrem. A sahají-li vaše nároky ještě výše, můžete se poohlédnout po JBL Tour Pro 3, jež představují to nejlepší, co si lze v tomto segmentu od výrobce pořídit.

Ale zpět k tématu Live Beam 3. Kromě toho, že alespoň v mých uších seděla perfektně, oceňuji taktéž design nástavců, který zabraňuje případnému usazování nečistot přímo na reproduktoru a zjednodušuje údržbu. Kdyby spodní díl nožičky neměl lesklou povrchovou úpravu, byl bych šťastnější, ovšem i tak působí sluchátka v uchu hezky a spíše decentně. Naopak polomatné provedení ostatních součástí, case nevyjímaje, se mi rozhodně zamlouvalo, a to nejen proto, že na něm nejsou vidět pozůstatky po otiscích. To, že člověk při výběru není omezen jedinou barvou, považuji rovněž za pozitivní.

Po zvukové stránce jsem byl na sluchátka své cenové kategorie naprosto spokojen. S pomocí ekvalizéru je frekvenční doladění s ohledem na poslouchaný obsah záležitostí několika klepnutí. Projev je celkem vyrovnaný, i když v nižším spektru se prosazuje trochu citelněji, ovšem příjemně mocné basy jsou na druhou stranu právě tím, co od JBL většina lidí očekává. V rámci testování jsem se tentokrát kromě běžného poslechu napříč žánry zaměřil na prostorový zvuk. Přestože u některých, jako je například vážná hudba nebo písně s akustickým doprovodem, se této vychytávce raději vyhýbám, u vybraných kousků klasického rocku, ale též elektroniky dokáže Spatial Sound, pakliže nezapomenete přepnout na preset Music, působit efektně. Při konzumaci obsahu na Apple TV jsem zde uvítal skutečnost, že nedošlo k potlačení dialogů. Projev nabyl na rozměru, což je přesně to, co u některých filmových, potažmo televizních děl můžeme chtít. Mezi zrovna náruživé hráče se počítat nemohu, ale Spatial Sound Game s titulem Alien: Isolation na iPhonu, s nímž občas relaxuji, mi přišel dobře vyladěný, jak z hlediska synchronizace s děním na displeji, tak zvýrazněním zvukových efektů. Při pohybu prostředím hry jsem měl dojem větší separace levého a pravého kanálu, což při postupu místnostmi umocňovalo plastičnost.

Stabilitě spojení Bluetooth nemám co vytknout, bez jakýchkoli komplikací jsem se mohl pohybovat všude po domě, aniž by došlo k přerušení, a venku se při přímé viditelnosti neztratil signál ani za hranicí 100 m. Svižně funguje také vícebodové připojení umožňující téměř plynulý přechod od jednoho zařízení k druhému.

Při spuštění JBL Headphones by náběh k ovládání mohl být trochu svižnější, jinak ale vnímám aplikaci jako schopnou a přehledně uspořádanou, což částečně supluje absenci češtiny. Pokud hledáte TWS sluchátka s velmi dobrým poměrem cena – výkon, která dobře sedí a zároveň dokáží poskytnout opravdu pestrou paletu moderních funkcí, pak JBL Live Beam 3, rozhodně zařaďte mezi kandidáty.

Cena

JBL Live Beam 3 aktuálně pořídíte za 5 190 Kč. Tato investice vám přinese nadprůměrnou výdrž na jedno nabití, zvuk JBL Signature Sound, propracované nakládání s izolací či naopak propojením s okolním prostředím i praktické nabíjecí pouzdro s dotykovým displejem pro potřeby ovládání.

Slevový kód

Pokud vás sluchátka zaujala, máme pro vás super zprávu. Díky slevovému kódu LIVEBEAM3LSA20 je totiž může 15 nejrychlejších z vás získat o parádních 15 % levněji. Je tedy rozhodně o co stát.

Sluchátka lze zakoupit zde