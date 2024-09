Recenze JBL Tour Pro 3: Zvukově výjimečná TWS sluchátka s dotykovým casem a propracovanými funkcemi

Na setkání s JBL Tour Pro 3 jsem se intenzivně těšil. Po zkušenostech s Live Flex 3, jež mne zvukově příjemně překvapily, nemohu zapřít zvědavost, která ve mě panovala. Už na první pohled se mi zalíbil design a uvítal jsem rovněž pětici nástavců různých velikostí, včetně 1 páru těch pěnových pro co nejlepší pasivní izolaci od okolí. Oproti předchůdci JBL Tour Pro 2 je nový model o něco lehčí. Přestože jde o rozdíly v řádu gramů, propisuje se to do toho, jak dobře sluchátka drží. Patříte-li mezi příznivce špuntů, budete po této stránce dozajista spokojeni.

Na poli TWS sluchátek, jde o to nejlepší v nabídce JBL, pročež prémiovými funkcemi zde výrobce nešetřil. Kromě kompatibility s velmi povedenou aplikací JBL Headphones výbavu doplňuje šikovné pouzdro s dotykovým displejem. To kromě přístupu k ovládání, včetně přijetí hovoru, a mnohým přizpůsobením, díky nimž jste schopni většinu parametrů nastavovat bez nutnosti sáhnout po telefonu, nyní dokáže pracovat jako vysílač. S přiloženým kabelem USB-C a USB-C na 3,5mm stereo Jack tak přes něj nic nebrání poslechu z prakticky jakýchkoli zařízení disponujících na výstupu tímto audio konektorem či podporou Bluetooth.

Vlastníte televizi, která není vybavena moderní konektivitou? Žádný problém, stačí připojit case ke sluchátkovému výstupu a můžete se nechat bez omezení unášet zvukem filmových trháků nebo si užívat oblíbené tracky ze Spotify. Stejně užitečné je toto řešení při cestování letadlem, kde se takto lze připojit k palubnímu zábavnímu systému.

Svůj zážitek snadno okořeníte prostorovým JBL Spatial s 360° sledováním pozice hlavy, zatímco Auracast vám dovolí sdílet okamžiky s kýmkoli přísedícím. Tato technologie schopná vysílat zvuk do prakticky neomezeného počtu přijímačů se stává stále rozšířenější a mnoho produktů JBL ji již má v sobě zakomponovánu. Tour Pro 3 jsou prvními takto vybavenými sluchátky JBL, ovšem v budoucnu lze očekávat další a další přírůstky. Vylepšení se dočkal rovněž Noise Canceling s kalibrací v reálném čase, který si tak poradí i s extrémně hlasitými a náhlými zvuky okolí. Poměr toho, co k vám z vnějšku pronikne, si lze jednoduše namíchat pomocí k tomu určeného slideru v aplikaci JBL Headphones. Se Smart Ambient zůstanete propojeni s prostředím, přičemž Customized Ambient Sound optimalizuje hlasitost s ohledem na jeho hlučnost. Smart Talk zase identifikuje váš hlas, takže jakmile začnete mluvit, automaticky pozastaví playback a propustí okolní zvuk na vámi zvolené úrovni. Jak již zaznělo, propracované funkce JBL Tour rozhodně nechybí. Nemohu nezmínit možnost vytvoření osobního poslechového profilu Personi-Fi 3.0, kterou osobně považuji za jednu z nejlepších vychytávek.

Na vysoké úrovni kvality zvuku s certifikací Hi-Res se podílí dvojice měničů v každém sluchátku, jeden s vyváženou armaturou zajišťuje čistou reprodukci vysokých frekvencí a druhý, dynamický o průměru 10 mm obstarává silné basy.

Nadmíru dobrou práci zde odvádí taktéž soustava 6 mikrofonů v kombinaci s algoritmem JBL Crystal AI a ekvalizérem hovorů při telefonování, takže i v obklopení hlukem zůstává váš hlas srozumitelný. Než se pustíme do detailnějšího nahlédnutí k balení i schopnostem sluchátek, je na místě poukázat na výdrž, která se v kombinaci s pouzdrem a vypnutým ANC vyšplhá až 44 hodinám, respektive 11 hodinám a třem dalším plným nabitím. To zní více než slibně. Pojďme společně poodhalit více.

Obsah balení

Balení s potiskem ze sójového inkoustu vypadá poutavě a přes průzor na zadní straně dává nahlédnout k samotnému produktu. Dovnitř proniknete přeříznutím přelepek vespod a zatažením za textilní poutko. Poté už budete třímat v rukou krabičku rozdělenou na dvě části. V první z nich se v transparentním plastovém obale nachází pouzdro se sluchátky a 4 nástavce. K vysunutí nabádá vystupující jazýček. V druhém, papírovém oddílu pak najdete veškerou kabeláž, pěnové špunty (včetně návodu na jejich instalaci) a další dokumentaci. Součástí je samozřejmě i česká verze Průvodce rychlým startem.

Fotogalerie JBL Tour Pro 3 - box front JBL Tour Pro 3 - side 1 JBL Tour Pro 3 - side angle 1 JBL Tour Pro 3 - side 2 JBL Tour Pro 3 - angle 3 JBL Tour Pro 3 - box open 1 JBL Tour Pro 3 - box open 2 JBL Tour Pro 3 - box open 4 JBL Tour Pro 3 - box open 5 JBL Tour Pro 3 - ear tips 1 JBL Tour Pro 3 - ear tips 2 JBL Tour Pro 3 - small box Bluetooth setup description JBL Tour Pro 3 - Foam ear tips app settings JBL Tour Pro 3 - Install Foam ear Tips 1 JBL Tour Pro 3 - Foam ears tips bag hands JBL Tour Pro 3 - Foam ear tips hand detail JBL Tour Pro 3 - box open inside 1 JBL Tour Pro 3 - small box open cables JBL Tour Pro 3 - USB-A to 3,5 jack cable hand JBL Tour Pro 3 - USB-C to USB-A cable hand JBL Tour Pro 3 - USb-C to USB-C cable hand JBL Tour Pro 3 - small box documentation hand Vstoupit do galerie

Po vyjmutí casu se zaoblenými rohy narazíte po jeho zběžném prozkoumání na upozornění poskytující instrukce k párování, tedy že pro tyto účely je třeba na spodní straně zmáčknout malé tlačítko nebo jej připojit k nabíječce alespoň po dobu 2 sekund. Nyní můžete sloupnout samolepku s tímto nápisem i fólii chránící dotykový displej a po odklopení víčka se pokochat pohledem na sluchátka, po jejichž vytažení zbývá sejmout ochranný proužek nožičky, který brání předčasnému dobíjení.

Fotogalerie #2 JBL Tour Pro 3 - smart case angle 1 JBL Tour Pro 3 - case remove sticker JBL Tour Pro 3 - case remove foil JBL Tour Pro 3 - case USB-C activation JBL Tour Pro 3 - case USB-C activation 2 JBL Tour Pro 3 - buds deatail hands JBL Tour Pro 3 - buds detail table 3 JBL Tour Pro 3 - buds detail table 1 JBL Tour Pro 3 - buds detail table 2 JBL Tour Pro 3 - case inside hand JBL Tour Pro 3 - buds detail table JBL Tour Pro 3 - buds remove foil Vstoupit do galerie

Fyzické vlastnosti

JBL Tour Pro 3 jsou k dispozici ve dvojím provedení – černém Black a béžovém Latte, čemuž vyjma kabelů odstínem odpovídají všechny jejich součásti. Pouzdro má s šířkou 6 cm, výškou 5,5 a hloubkou 2,8 cm v podstatě ideální rozměry, takže se bez problémů vejde do každé kapsy či přihrádky v zavazadle, ve kterém jej s 71,8 g z hlediska hmotnosti prakticky nezaznamenáte. Dotykový displej obdélníkového tvaru s úhlopříčkou 3,7 cm oproti předchozí generaci narostl o 30 %, což činí jeho používání ještě o něco pohodlnějším. Zadní plocha s protiskluzovou úpravou pak snadno poslouží pro potřeby bezdrátového dobíjení.

Fotogalerie #3 JBL Tour Pro 3 - smart case 1 JBL Tour Pro 3 - smart case angle 2 NO JBL Tour Pro 3 - smart case back JBL Tour Pro 3 - smart case bottom USB-C, sticker Vstoupit do galerie

Tvar samotných sluchátek, jež do svých lůžek magneticky zapadají, se směrem k vnějšímu zvukovodu ucha zužuje, ovšem po zasunutí do sluchového orgánu vidíte kruh, na který navazuje relativně tenká stopka s ovládací plochou nahoře, logem a vespod opatřená kontaktními body pro nabíjení. Její viditelný přesah k lalůčku je něco málo přes 1 cm, takže působí na pohled velmi decentně. Jak bylo zmíněno úvodem, hmotnost se JBL podařilo ještě o něco snížit, pročež klesla z 6,1 g na kus k 5,6 g. Většina případných nečistot ulpívá díky umístění a podobě vyměnitelných nástavců právě na nich, což do značné míry eliminuje riziko jejich potenciálního proniknutí k reproduktorům.

Fotogalerie #4 JBL Tour Pro 3 - buds 2 outside JBL Tour Pro 3 - case, buds magnetic JBL Tour Pro 3 - case open with buds 1 JBL Tour Pro 3 - ear fir new JBL Tour Pro 3 - buds 2 bottom JBL Tour Pro 3 - buds 2 from above JBL Tour Pro 3 - buds bottom detail 3 JBL Tour Pro 3 - buds side detail 2 JBL Tour Pro 3 - buds inside detail 1 Vstoupit do galerie

Párování a aplikace JBL Headphones

Zprovoznění bezdrátové komunikace probíhá klasicky přes systémové rozhraní, kde po otevření casu v seznamu dostupných zařízení stačí vybrat JBL Tour Pro 3. V rámci procesu párování budete vyzváni k povolení přijímat oznámení z iPhonu, což je nutné provést, chcete-li tuto funkci na displeji pouzdra využívat. Nyní již nastává čas zaměřit pozornost k aplikaci JBL Headphones, jež zdarma stáhnete v App Store nebo na Google Play.

Po jejím otevření spatříte mezi svými produkty JBL Tour Pro 3 v bílém kolečku a po klepnutí na něj, již jsou vám k dispozici veškeré úpravy. Přes poměrně výrazné tlačítko Bluetooth uprostřed je možné inicializovat nové připojení, ale také si vybrat ze seznamu dříve spárovaných zařízení. V pravém horním rohu jde sluchátka mimo case vypnout s tím, že pro jejich zapnutí je musíte na okamžik před opětovným použitím zacvaknout zpět do pouzdra. Pakliže bude dostupná novější verze firmwaru, bude vás o tom v záložce General informovat výrazný banner Software Update Available, kde se v případě zájmu můžete nechat navigovat prvotním nastavením skrze připraveného průvodce. Nechybí zde ani informace k pečlivému výběru typu nástavců s ohledem na co možná nejlepší komfort s potvrzením toho, zda aktuálně preferujete ty silikonové či pěnové.

Fotogalerie #5 JBL Tour Pro 3 - JBl Headphones app start screen Tour Pro 3 JBL Hradphones app screen 1 Tour Pro 3 JBL Hradphones app screen 2 Tour Pro 3 JBL Hradphones app screen 3 Tour Pro 3 JBL Hradphones app screen 4 Tour Pro 3 JBL Hradphones app screen 5 JBL Tour Pro 3 - software update case JBL Tour Pro 3 - software update screen Tour Pro 3 JBL Hradphones app screen 6 Tour Pro 3 JBL Hradphones app screen 7 Tour Pro 3 JBL Hradphones app screen 8 Tour Pro 3 JBL Hradphones app screen 9 Vstoupit do galerie

Níže pak budete mít pod palcem vše klíčové, mezi což lze počítat na prvním místě formy aktivního potlačení hluku i propustnosti – Ambient Sound Control, kde s nimi smíte nakládat dle vlastního uvážení prostřednictvím tlačítek Noise Canceling, Ambient Aware a Talk Thru. První z nich efektivně odfiltruje zvuky okolí, přičemž přes pole Customize ANC je dostupná také její adaptivní varianta. Ta úroveň automaticky doladí v závislosti na okolních podmínkách. Ambient Aware vás naopak propojí s vnějším světem. Do jaké míry, stanovíte v 7 stupních intenzity. Funkce Talk Thru je zde pro potřeby komunikace, jež tak může probíhat se zasazenými sluchátky de facto stejně, jakoby jste si je při rozhovoru s protějškem vytáhli.

Fotogalerie #6 Tour Pro 3 JBL Hradphones app screen 10 Tour Pro 3 JBL Hradphones app screen 11 Tour Pro 3 JBL Hradphones app screen 12 Tour Pro 3 JBL Hradphones app screen 13 Tour Pro 3 JBL Hradphones app screen 14 Tour Pro 3 JBL Hradphones app screen 15 Vstoupit do galerie

Tím ovšem výčet zdaleka nekončí. Bohaté jsou taktéž možnosti přizpůsobení parametrů pouzdra – Smart Charging Case Settings, včetně změny tapety, povolení notifikací i náhledů zpráv či způsobu probuzení. Při aktivaci Smart Talk se pozastaví playback po 5, 15 nebo 20 sekundách, kdy začnete mluvit, zatímco oddíl Personal Sound Amplification vám při zesílení zvuků vnějška poskytne přístup ke směrování do levého a pravého kanálu i k zisku citlivosti.

Fotogalerie #7 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 15 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 16 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 17 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 18 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 19 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 20 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 21 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 22 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 23 Vstoupit do galerie

Výběrem Audio nebo Video módu upřednostníte v sekci Smart Audio & Video v prvním případě vysokou kvalitu poslechu a v druhém, zaměřeném na konzumaci filmů či seriálů, perfektní synchronizaci se sledovaným obsahem. Neméně užitečné mohou být chytré automatizace – Smart Automation pro započetí či pozastavení přehrávání, eventuálně přijetí hovoru po vložení do ucha, stejně jako modifikace gest ovládání pravého i levého sluchátka. Poslední dvě položky dovolují vypnout zvuková oznámení a skrze SilentNow vytvořit okolo vás bublinu ticha deaktivací Bluetooth a zapnutím ANC.

Fotogalerie #8 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 24 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 25 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 26 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 27 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 28 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 29 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 30 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 31 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 32 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 33 Vstoupit do galerie

V záložce aplikace s označením Audio na sebe upozorní jako první 10pásmový ekvalizér se 7 presety, které můžete rozšířit o své vlastní. Na něj navazuje adaptivní EQ s přepínači Low Volume EQ, jež při nízkých hlasitostech podpoří oba okraje frekvenčního pásma, a Leakage Compensation vyrovnávající případné nedoléhavosti. Rámeček věnovaný prostorovému zvuku – Spatial Sound nabízí jeho vypnutí, fixní polohu i variantu se sledováním hlavy, kde pole More Settings umožňuje její kalibraci i výběr dle obsahu z předvoleb pro filmy (Movie), hudbu (Music) a hry (Game). Nechybí zde ani Demo Track, na kterém si vše můžete vyzkoušet.

Fotogalerie #9 JBL Tour Pro 3 - JBl Headphones EQ screen app iPhone SE Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 34 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 35 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 36 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 37 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 38 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 39 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 40 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 41 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 42 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 43 Vstoupit do galerie

Nyní přichází na řadu zmíněné vytvoření osobního poslechového profilu Personi-Fi, v rámci kterého vás aplikace provede sérií tónů pro každé ucho a na základě analýzy, jí pak frekvenčně přizpůsobí reprodukci. Následuje klasické vyvážení – Left / Right Sound Balance a spuštění limiteru, jímž ochráníte svůj sluch a zároveň rozšíříte životnost baterie.

Fotogalerie #10 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 44 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 45 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 46 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 47 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 48 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 49 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 50 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 51 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 52 Vstoupit do galerie

Zbývající položky se soustřeďují na korekci zvuku při uskutečňování hovorů, a to skrze Sound Level Optimizer vyrovnávající hladinu hlasitosti druhé strany, zatímco pod Sound Settings můžete ve stejném směru uplatnit volbu Natural kladoucí důraz na co nejpřirozenější projev, Increased Treble s posílením vyššího spektra a Increased Bass, která učiní totéž na jeho opačném konci. Skrze Voice Settings lze obdobně nakládat se svým hlasem, respektive tím, jak jej uslyší příjemce. Jako poslední v pořadí narazíte na Režim Private Call Mode. Po jeho aktivaci stačí vytáhnout jeden se špuntů z ucha a použít jej jako mikrofon, díky čemuž bude vaše sdělení zachyceno čistě, i když budete hovořit mnohem tišeji než za běžných okolností.

Fotogalerie #11 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 53 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 54 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 55 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 56 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 57 Vstoupit do galerie

Jako poslední v rozhraní JBL Tour Pro 3 aplikace JBL Headphones proniknete nejvíce napravo k ostatním nastavením – Others. Zde si u Relax Sound poté, co se dotknete ikony Play, chvíle klidu zpříjemníte 4 typy relaxačních zvuků, konkrétně proudící vody, noci na louce, hořícího ohně a lesa, které lze vzájemně kombinovat i určit dobu jejich trvání od 1 minuty až po 1 hodinu. V případě, že si nejste jisti, kde jste některou nebo obě pecky odložili, nejspíš oceníte funkci Find My Buds. Ta do nich vyšle pípání, které vám pomůže s hledáním. Předposlední v pořadí najdete prostředky k úspoře energie – Power Saving, jmenovitě Auto Standby, kdy sluchátka přejdou do režimu spánku, nejsou-li používána déle než 15 minut, a Auto Power Off, kdy se vypnou po uplynutí zvoleného časového úseku – za půl, 1 nebo 2 hodiny. Po klepnutí na nejníže situovaný oddíl Support můžete zjistit aktuální verze firmwaru sluchátek i casu, projít si Průvodce rychlým startem, eventuálně v případě potíží provést reset.

Fotogalerie #12 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 58 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 59 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 60 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 61 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 62 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 63 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 64 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 65 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 66 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 67 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 68 Tour Pro 3 JBL Headphones app screen 69 Vstoupit do galerie

Co všechno umí chytré pouzdro JBL Tour Pro 3

Jak již zaznělo úvodem, chytré pouzdro toho umí opravdu hodně, takže většinu operací spojenou s každodenním používáním dokážete obstarat jen s ním, aniž byste museli šmátrat po telefonu, hledat patřičnou ikonu a spouštět aplikaci JBL Headphones. Na 18 stránkách dotykového displeje tak snadno pomocí typických ovládacích prvků (přehrát, vpřed a vzad) převezmete kontrolu nad přehrávaným obsahem, přičemž tu uvidíte název skladby i jméno interpreta (ID3 tag). Samozřejmě také jednoduše upravíte hlasitost v 16 úrovních, ale též potvrdíte změnu typu nástavce (silikonový, pěnový) nebo určíte chování sluchátek z hlediska aktivního potlačení hluku i propustnosti. Důležitou položkou je pátá stránka, kde kromě výběru připojení ke dříve spárovaným zařízením můžete aktivovat integrovaný Auracast Reciever a case přepnout do režimu USB Audio, kdy bude do vašich Tour Pro 3 vysílat signál z jakéhokoli 3,5mm sluchátkového výstupu či USB s podporou Bluetooth.

Fotogalerie #13 JBL Tour Pro 3 - case screen 1 ID3 tag JBL Tour Pro 3 - case screen 2 volume JBL Tour Pro 3 - case screen 3 ear tip settings JBL Tour Pro 3 - case screen 4 ambient sound JBL Tour Pro 3 - case screen 5 BT USB Audio Vstoupit do galerie

Z dalších funkcí bych jmenoval rozhodně nastavení Spatial Sound prakticky ve stejném rozsahu jako v mobilní aplikaci, přístup k předvolbám ekvalizéru, časovač, který spustí zvukové upozornění po uplynutí vybrané doby (5 – 60 minut), nebo úpravu wallpaperu. Dostupné je rovněž namíchání poměru slyšitelnosti vlastního hlasu – Voice Aware, vypnutí či zapnutí automatického přehrávání, notifikací i upozornění na zprávy a dokonce mini svítilna. Chcete-li si dopřát trochu ticha, tak i přes pouzdro spustíte SilentNow, ale taktéž vyšlete zvukový signál pro nalezení sluchátek – Find My Buds.

Fotogalerie #14 JBL Tour Pro 3 - case screen 6 spatial sound JBL Tour Pro 3 - case screen 7 EQ custom JBL Tour Pro 3 - case screen 8 timer JBL Tour Pro 3 - case screen 9 brightness JBL Tour Pro 3 - case screen 10 wallpaper JBL Tour Pro 3 - case screen 11 voice aware JBL Tour Pro 3 - case screen 12 auto play JBL Tour Pro 3 - case screen 13 silentnow JBL Tour Pro 3 - case screen 14 notification JBL Tour Pro 3 - case screen 15 time 24 JBL Tour Pro 3 - case screen 16 flashligjht 1 JBL Tour Pro 3 - case screen 16 flashligjht 2 JBL Tour Pro 3 - case screen 17 find my JBL Tour Pro 3 - case screen 18 language Vstoupit do galerie

Základní technické údaje

Za skvělým zvukem JBL Tour Pro 3 stojí jmenovaná dvojice měničů, 10mm dynamický a druhý s vyváženou armaturou o rozměrech 5,1 mm x 2,8 mm. Při impedanci 32 Ω se frekvenční rozsah pohybuje od 20 Hz až ke 40 kHz. Udávaná citlivost mikrofonu při 1 kHz je –38 dBV/Pa. Bezdrátovou komunikaci zde u obou součástí zajišťuje Bluetooth ve verzi 5.3, přičemž podporovány jsou profily A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2 a HFP V1.8. O přísun energie se v případě pouzdra stará 3,8V Li-ion baterie s kapacitou 850 mAh, zatímco u sluchátek tento údaj odpovídá 850 mAh / 3,85 V. S vypnutým ANC se můžete těšit až na 11 hodin nepřetržitého provozu a pokud jej aktivujete, tak na 8. Adaptivní ANC tuto hodnotu sníží ještě o 60 minut, což je ovšem stále nadprůměrné. Pokud jde o hovory, lze konverzovat s aktivním potlačením hluku až 5,2 hodiny. Bez něj hodnota ještě mírně naroste, a to o 18 minut. Od úplného vybití dosáhnete maximální úrovně za 2 hodiny a pouhých 10 minut, kdy sluchátka umístíte do casu, vám poskytne 3 hodiny poslechu. Kromě kabelu je možné dobíjet také bezdrátově. JBL Tour Pro 3 se mohou pochlubit certifikací pro hovory Zoom a uživatelé operačních systémů Windows či Android mohou využít rovněž rychlé párování Fast Pair od Google a Microsoft swift pair.

Osobní zkušenosti a hodnocení

Nejdříve to nejdůležitější, tedy kvalita zvuku. V tomto směru jsem byl naprosto spokojen, zvuk je opravdu bohatý a dokáže majiteli zprostředkovat poslech, kdy vyniknou jemné nuance nahrávek bez ohledu na žánr. Příznivci taneční hudby si tak užijí nadupané basy, ti, které to táhne více k rocku či metalu, si vychutnají intenzivní energii plynoucí z plnosti frekvenčního rozložení, zatímco fanoušci skladeb, kde dominují akustické nástroje, přivítají množství detailů. Za přispění 10 pásem ekvalizéru už se dá poměrně snadno dosáhnout odezvy, která se přiblíží vaší představě o ideálu. Jak jsem již uvedl počátkem, mezi jedny z největších předností, které mne zde oslovily, patří vytvoření osobního poslechového profilu Personi-Fi 3.0. Oněch několik málo minut, které tím strávíte, se rozhodně vyplatí, a rozdíl je skutečně znát. Stojí však za to zajistit co možná největší ticho, aby vás v těchto chvílích nerušily zvuky projíždějících tiráků a podobně.

ANC, Ambient Aware i Talk Thru fungují spolehlivě. Při správné volbě nástavců si aktivní potlačení hluku poradí s většinou ruchů okolního prostředí, což intenzivně umocňuje požitek z poslechu. Zvuk větráku či projíždějících aut jsem v podstatě nezaznamenal, vysavač v bezprostřední blízkosti a nahrávku pracující sbíječky vzdáleně ano, ovšem pouze ve vyšším spektru. Za běžných okolností tedy odvádí ANC velmi dobrou práci, včetně adaptivního módu, který se náhlým změnám přizpůsobuje bezproblémově. V režimu propustnosti Ambient Aware máte pocit, jako byste poslouchali hudbu z reproduktorů, já se cítil příjemně propojen, aniž by vnější zvuky působily nějak nepřirozeně. Talk Thru reaguje, jak má, kdybych však mohl mít přání, uvítal bych, kdyby byl opětovný nástup playbacku pozvolnější. Přestože zejména ve spojení s mými oblíbenými interprety narozdíl od filmů a seriálů nejsem příliš velkým stoupencem prostorového zvuku, v tomto případě mi přišel u mnoha tracků zajímavý a zábavný.

Designová stránka je samozřejmě otázkou vkusu, z mého pohledu jsem však JBL Tour Pro 3 neměl co vytknout. Vypadají moderně, ale zároveň decentně. Provedení je poctivé, pouze na dotykovou odezvu pouzdra je třeba si trochu zvyknout.

Stabilita spojení mne příjemně překvapila, když v interiéru nevypadlo v žádném koutě domácnosti a venku, v otevřeném prostoru, jsem jej neztratil ani za hranicí 100 m. Rovněž vícebodové připojení v kombinaci s iPhonem a Macem je svižné a přechod k přehrávání z jednoho ke druhému trvá méně než 2 sekundy.

S Tour Pro 3 jsem uskutečnil několik testovacích hovorů ke spokojenosti své i druhé strany. Jeden z volaných si dokonce pochvaloval, že je mne slyšet ještě o něco lépe než obvykle. Presety pro úpravu hlasu fungují. Ten s označením Natural jsem si vysloveně oblíbil.

Po bezmála dvoutýdenním testování mohu rovněž potvrdit údaje o výdrži baterie. Ty se jen s mírnými odchylkami v obou směrech ve všech situacích shodovaly s tím, co slibuje výrobce. Při dobíjení dospěla sluchátka z 1 % za prvních deset minut ke 35 %, což odpovídá téměř 4 hodinám přehrávání. Maximální kapacity jsem pak dosáhl se z poloviny nabitým pouzdrem za 50 minut, jehož úroveň poté klesla na 27 %.

Na adresu aplikace JBL Headphones i rozhraní chytrého casu bych řekl, že patří mezi ty povedené. Reakce jsou dostatečně rychlé a vše je přehledně i logicky uspořádáno. Snad jen prvotní spuštění po aktivaci sluchátek by mohlo být trochu pohotovější. Češtinu bohužel mezi podporovanými jazyky momentálně nenajdete, ovšem vítanou skutečností je, že oznámení nepostrádají diakritiku, díky čemuž jsou na malém displeji pouzdra dobře čitelná.

Celkově bych JBL Tour Pro 3 hodnotil především jako ve své cenové kategorii zvukově nadprůměrná a vybavená všemi funkcemi, které by dnes člověk od prémiovějšího produktu, jakým tato sluchátka rozhodně jsou, mohl očekávat. Kladete-li na první místo vysokou zvukovou kvalitu a inovativní technologická řešení, pak vám určitě JBL Tour Pro 3 budou dělat dobrého společníka cestou do práce, při výletech i doma.

Cena

JBL Tour Pro 3 aktuálně pořídíte za 7 690 Kč. Stanou-li se vaší volbou usídlí se vám v uších sluchátka s legendárním zvukem JBL Pro Sound a do kapsy zapadne praktické pouzdro, s nímž odbavíte vše podstatné i bez telefonu, zatímco množství propracovaných funkcí zajistí, že vyladíte svůj zážitek k dokonalosti dle vašich představ.

Slevový kód

Pokud vás sluchátka zaujala, máme pro vás skvělou zprávu. Díky slevovému kódu TOURPRO3LSA20 je můžete získat o parádních 20 % levněji.

Sluchátka lze zakoupit zde