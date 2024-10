Nike či U2: Tyto spolupráce s Applem se zapsaly navždy do historie

Ačkoliv spolupráce mezi Apple a The New York Times skončila v roce 2020, její vliv na trh je nesporný. Vrchol spolupráce nastal při uvedení prvního iPadu. V době, kdy většina veřejnosti vnímala tablet jako hračku pro zábavu, Apple ve spolupráci s prestižním deníkem ukázal, že iPad může být také výkonným nástrojem pro profesionály. Partnerství s NYT pomohlo Apple zvýšit prestiž značky a změnit vnímání iPadu. Z hračky se stal nástroj pro podnikatele, novináře a náročné uživatele.

Jedním z nejúspěšnějších a dlouhodobých partnerství Apple je spolupráce s Nike, která začala v roce 2006 a trvá dodnes. Původně byla zaměřená na propojení hudby a cvičení s iPodem, nyní se soustředí na oblast zdraví a fitness a z iPodu se přenesla do oblasti Apple Watch. Někteří z vás si možná nicméně vzpomenou na jednu z prvních vlaštovek spolupráce těchto dvou značek – Nike+ iPod Sport Kit.

Apple a U2: Album, které všichni dostali proti své vůli

V září roku 2013 se společnost Apple pokusila o netradiční marketingový tah. Ve spolupráci s irskou skupinou U2 zdarma nabídla všem uživatelům iPhonu jejich nové album „Songs of Innocence“. Zatímco myšlenka bezplatného získání alba populární kapely zněla lákavě, realizace se proměnila v PR katastrofu. Album bylo automaticky staženo do zařízení uživatelů bez jejich souhlasu a navíc jej nebylo možné snadno odstranit. To vyvolalo vlnu nevole a kritiky, která poukázala na rizika, která hrozí technologickým gigantům, pokud se snaží vnucovat obsah svým zákazníkům.