Apple přestal spolupracovat s jednou z nejvýznamnějších osobností jeho historie

Nebyl to jen Steve Jobs, kdo se do historie Applu zapsal zlatým písmem. Veledůležitou roli v něm totiž ještě relativně donedávna hrál i skvělý designér Jony Ive, který vedl jeho návrhářské týmy a který se tedy podepsal pod designem mnoha softwarových, ale hlavně hardwarových produktů. Ive sice Apple opustil už v roce 2019, aby se začal naplno věnovat své vlastní designérské firmě LoveFrom, s kalifornským gigantem nicméně i nadále spolupracoval a to zřejmě velmi úzce. Nyní však The New York Times informoval, že partnerství je u konce.

Podle zdrojů The New York Times byla spolupráce Applu s Ivem ošetřena smlouvou, která měla nyní vypršet. Přestože byly údajně obě strany ještě donedávna připraveny dohodu o spolupráci prodloužit, nakonec z toho sešlo, přičemž důvodů měla být celá řada. Jedním z hlavních důvodů měla být cena, za kterou Ive s Applem spolupracoval. Dohoda totiž stála od roku 2019 do letoška Apple více než 100 milionů dolarů a je velkou otázkou, co vše za tyto peníze společnost dostala. Dalším důvodem byl údajně velký odliv designérů Applu právě do Ivovy společnosti, kvůli čemuž se tak začal kalifornský gigant stávat na LoveFrom čím dál tím víc závislý. Ze strany Iva zase začínaly být vznášeny požadavky na to, aby si mohl více vybírat své klienty a celkově aby měl volnější ruce. Apple byl pro něj totiž největším a primárním klientem, kterému bylo třeba vše podřizovat, což už Iva nebavilo.

Jak se ukončení spolupráce Applu s Ivem projeví v budoucnu je v tuto chvíli velmi těžké předpovídat, jelikož nikdo ve výsledku neví ani to, zda se již odchod Iva z Applu neprojevil na designu nyní. Přeci jen, minimálně MacBooky a iMacy prošly v poslední době skutečně výrazným redesignem a je otázkou, jak moc se na tom podepsal právě Ive. Vše tedy ukáže až čas – respektive možná.