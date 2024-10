Hermés začal prodávat Jukebox za lidových 7 682 000Kč

Když už vás začne bavit Hight Fashion a zvyknete si na ceny oblečení v hodnotách desítek až stovek tisíc, existují vždy věci, které vás i v případě, kdy má vaše manželka v ruce Birkinku nebo jako v případě té mé Kelly, dokáží překvapit. Společnost Hermés začala prodávat Jukebox ze dřeva, potažený kůži a ručně dělaným podstavcem. Perspective Cavaliere, jak se jmenuje tento výtvor nabízí 6 reproduktorů, respektive 2 basové reproduktory, 2 reproduktory ze lněného vlákna a 2 reproduktory z hliníku a hořčíku. Nechybí pak možnost přehrává gramofonových desek nebo bezdrátového přehrávání streamované hudby.

Ovládání je možné pomocí aplikace nebo dotykových tlačítek přímo na jukeboxu. Ten má kapacitu na 10 gramofonových desek a nabízí maximální výkon 330 wattů. Jedná se rozhodně o stylovou záležitost do vašeho bytu za 200 milionů, protože upřímně, do levnějšího by se tahle vychytávka za 7 682 000Kč příliš nehodila.