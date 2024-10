Těchto 5 aplikací od Adobe ocení nejeden jablíčkář! Vyzkoušejte je také

Adobe Photoshop Express je všestranná mobilní aplikace pro úpravu fotografií, která přináší část výkonu desktopového Photoshopu přímo do vašich rukou. Ať už chcete rychle vylepšit selfie, vytvořit dokonalou fotografii pro sociální sítě nebo vytvořit zábavnou koláž, Photoshop Express nabízí širokou škálu nástrojů a efektů, které vám umožní dosáhnout profesionálních výsledků. Aplikace nabízí jak základní funkce zdarma, tak pokročilejší nástroje v rámci předplatného. Mezi bezplatné funkce patří například automatické opravy, filtry, oříznutí, otočení a základní retušování. Pokud však chcete využít plný potenciál aplikace, můžete si předplatit prémiovou verzi, která vám umožní přístup k pokročilým nástrojům, jako je inteligentní výřez, nahrazování očí, vytváření koláží a mnoho dalších.

Adobe Fresco

Adobe Fresco je revoluční aplikace pro digitální malování a kreslení, která přináší tradiční malířské techniky do digitálního světa. Díky pokročilým algoritmům a široké paletě štětců, které napodobují vlastnosti skutečných uměleckých nástrojů, umožňuje Fresco vytvářet nádherné a realistické umělecké díla přímo na vašem iPadu nebo telefonu. Ať už dáváte přednost akvarelu, oleji nebo jiným technikám, Fresco vám poskytne vše, co potřebujete pro realizaci vašich uměleckých vizí. Jednou z klíčových vlastností Fresco je jeho schopnost pracovat jak s vektorovou, tak s rastrovou grafikou. To znamená, že můžete vytvářet ostré a plynulé linie a zároveň dosahovat bohatých textur a efektů. Kromě toho, aplikace nabízí širokou škálu nástrojů pro kreslení, malování, výběr a úpravy, které vám umožní vytvářet komplexní a detailní díla.

Fotogalerie #3 Adobe Fresco 8 Adobe Fresco 7 Adobe Fresco 5 Adobe Fresco 6 Adobe Fresco 4 Adobe Fresco 3 Adobe Fresco 2 Adobe Fresco 1 Vstoupit do galerie

Aplikaci Adobe Fresco stáhnete zde.