Vyšel nový firmware pro AirPods Pro 2. Je nejzásadnější v jejich historii

Poté, co Apple před pár dny vydal nový firmware pro AirPods 1,2, Pro 1. generace a Max, vypustil dnes v noci i nový firmware pro AirPods Pro 2. Ten je však oproti tomu, který vyšel pro starší generace jeho sluchátek podstatně důležitější. Vlastně by se dalo říci, že je nejdůležitější v historii AirPods Pro 2 a dost možná v historii sluchátek od Applu jako takových.

Nový firmware pro AirPods Pro 2 nese označení 7B19 a na těchto sluchátkách přepisuje předešlý 7A305. Jeho instalace se provede automaticky s tím, že je ale třeba, aby byla sluchátka umístěna v nabíjecí krabičce a připojena k iPhonu, iPadu či Macu. Kontrolu firmwaru pak provedete přes Nastavení, kde se vám v sekci Obecné objeví po připojení sekce AirPods Pro a v té tyto informace naleznete. A co že tento firmware přináší?

Vlastně vše, co Apple pro tato sluchátka slíbil na zářijové Keynote, na které mimo jiné ukázal i AirPods 4 či iPhony 16 (Pro). Řeč je tedy o funkcích pro zdraví sluchu v čele s funkcí sluchového testu, která vám poskytne vědecky ověřené výsledky o vašem sluchu z pohodlí domova, na základě kterých se budete moci rozhodnout k návštěvě lékaře. Dále přichází funkce plnohodnotného sluchadla, díky které budou AirPods Pro 2 automaticky zesilovat zvuky ve vašem okolí, abyste je lépe slyšeli a to bez závislosti na iPhonu. V USA a Kanadě pak bude k dispozici ještě funkce ochrany sluchu, která má pomoci uživatelům minimalizovat vystavení se hlasitým zvukům okolí.

Aby však tyto funkce fungovaly, není třeba jen do AirPods Pro 2 nainstalovat nový firmware, ale taktéž mít v iPhonu iOS 18.1, jehož vydání má být naplánováno na pondělí 28. října. Po jeho instalaci budou tyto funkce k dispozici a AirPods Pro 2 tím pádem opět o něco využitelnější. Pokud by se vám pak nechtělo čekat do příštího týdne, můžete si stáhnout betu iOS 18.2, která vám funkce zpřístupní již nyní.