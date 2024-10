Víme, kdy dorazí nové zdravotní funkce pro AirPods. Takhle budou vypadat

Společnost Apple na své letošní zářijové Keynote mimo jiné představila také nové funkce pro zdraví sluchu, kterých by se ještě letos měla dočkat bezdrátová jablečná sluchátka AirPods Pro 2. Funkce jsou zaměřené především na poskytování komplexního řešení pro prevenci, povědomí a pomoc. Nyní už konečně víme, kdy budou tyto funkce oficiálně k dispozici pro majitele kompatibilních sluchátek.

Nové funkce pro test sluchu, sluchadla a vylepšenou ochranu sluchu jsou všechny připraveny k uvedení příští týden s iOS 18.1. Podívejme se blíže na to, co od nich vlastně můžeme očekávat.

Ochrana sluchu

Prvním aspektem je nový aktivní režim ochrany sluchu. Podle Apple je tato funkce navržena tak, aby pomohla uživatelům vyhnout se expozici hlasitému okolnímu hluku, zatímco stále „zachovává zvukový charakter toho, co poslouchají“. Chris Welch z The Verge strávil nějaký čas zkoušením nových funkcí AirPods Pro 2 včetně možností ochrany sluchu: „S iOS 18.1 a aktualizací firmwaru AirPods Pro 2 budou AirPods Pro 2 nabízet ochranu sluchu po celou dobu v režimech potlačení hluku, propustnosti a adaptivního zvuku. Není zde žádný ‚koncertní režim‘ nebo konkrétní nastavení pro přepínání. Funkci si můžete představit jako rozšíření již existující možnosti redukce hlasitého zvuku. Ochrana sluchu je zapnutá standardně a Apple říká, že zcela nový multibandový algoritmus s vysokým dynamickým rozsahem pomáhá zachovat přirozený zvuk koncertů a dalších živých akcí. To, který režim poslechu použijete pro koncert, záleží na osobních preferencích. Zjistil jsem, že adaptivní zvuk funguje dobře, protože vám umožňuje přizpůsobit si, zda preferujete více potlačení hluku nebo více propustnosti. Ale i v režimu plné propustnosti je aktivní určitá úroveň ochrany sluchu. Čím více je použito potlačení hluku, tím déle můžete zůstat v relativně hlučném prostředí,“ píše Welch.

Test sluchu

Další novinkou je funkce testu sluchu. To umožní uživatelům rychle otestovat jejich sluch pomocí pouze jejich AirPods Pro a iPhone nebo iPad. Funkce podle vyjádření společnosti Apple „využívá standardního klinického přístupu s názvem čistotónová audiometrie“. Po dokončení testu uživatel uvidí snadno srozumitelné shrnutí svých výsledků a může si vybrat, zda sdílet výsledky se svým poskytovatelem zdravotní péče. Nicole Nguyen z The Wall Street Journal měla možnost vyzkoušet nové funkce testu sluchu AirPods Pro s 74letou Beth Yauman, která má mírnou ztrátu sluchu: „Software hrál několik tónů v různých hlasitostech a frekvencích. Yauman klepnula na obrazovku pokaždé, když slyšela tóny. Zhruba po pěti minutách Yauman dostala své výsledky: mírnou ztrátu sluchu. Software nabídl možnost nastavit AirPods jako sluchadla a varoval ji, že zvyknout si na nový zvuk může trvat několik týdnů. Výsledky z iPhonu byly podobné hodnocení od lékaře.“

Sluchadlo

S novou aktualizací přidávají AirPods Pro 2 také novou funkci sluchadla pro uživatele s mírnou až středně těžkou ztrátou sluchu. Tato funkce bude využívat výsledky funkce Test sluchu, aby poskytla uživatelům funkci „sluchadla klinické kvality“. Po povolení funkce „umožňuje personalizované dynamické úpravy, takže uživatelé mají zvuky kolem sebe zesílené v reálném čase“. Christopher Null z Wired v vyjádřil své dojmy z této funkce: „Testoval jsem sluchadla v různých nastaveních, od osobních rozhovorů a sledování médií až po stání v centru koncertu Chappell Roan. Celkově jsem měl velmi dobré výsledky. Konverzace byla snadná a jasná, i při nízkých hlasitostech, a měl jsem méně problémů s televizním dialogem a dalšími často nerozlišitelnými zvuky. Moje počáteční nastavení vygenerovala poměrně velké množství šumu podobného vzdálené, bzučící klimatizaci. Po aktualizaci ladění pomocí nastavení profesionálního audiogramu a pokračování v úpravách nastavení se tento šum stal méně výrazným, i když byl stále znatelný.“

Kdy budou k dispozici nové funkce pro AirPods Pro 2?

Nové funkce sluchového zdraví pro AirPods Pro 2 budou spuštěny příští týden s aktualizací firmwaru AirPods a iOS 18.1. iOS 18.1 také přináší první sadu funkcí Apple Intelligence, stejně jako další změny pro uživatele iPhonu. Můžete se dozvědět více v našem specializovaném průvodci.